ضبط صيدلي يروج الاقراص المخدرة بالجيزة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط “صيدلى حر - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام” لقيامه بالإتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها على عملائه متخذاً من صيدلية ملكه كائنة بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع، وبحوزته (511,11 ألف قرص – 409 أمبول – 26 عبوة قطرة " مؤثرة لعدة عقاقير – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية .