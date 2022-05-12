أخبار التوك شو.. أحمد موسى: أطالب الإعلام العربي بمقاطعة الكيان الصهيوني حدادا على شيرين أبو عاقلة.. كتل هوائية من البحر المتوسط.. الأرصاد: طقس ربيعي غدا

تناولت برامج التوك شو، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالي:

أحمد موسى: أطالب الإعلام العربي بمقاطعة الكيان الصهيوني حدادا على شيرين أبوعاقلة

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى الإعلام العربي، قائلًا "الجميع فى حالة حزن، ولذلك على الجميع مقاطعة أى صوت يتحدث باسم الكيان الصهيوني".

وأضاف “موسى”، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المقاطعة حدادًا على روح الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

كتل هوائية من البحر المتوسط .. الأرصاد : طقس ربيعي غدا ..فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ العظمى على القاهرة ستكون 30 درجة مئوية ودرجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث نتأثر بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط، قد تجعل الأجواء في فترة النهار ربيعية، وحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدلة الحرارة على سواحلنا الشمالية وأغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، بالإضافة إلى أنها شديدة الحرارة على جنوب سيناء.

مدحت العدل: الاختيار عمل فني هادف ويزرع الانتماء لأجيال قادمة..فيديو

قال مدحت العدل، الكاتب والروائى، إن مكاسب بعض الأعمال الدرامية كـ “الاختيار” أو “الممر” ليست مادية فقط، بل معنوية أيضًا، مؤكدا أن هذه المسلسلات تزرع الانتماء لأجيال قادمة.

وأضاف "العدل"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، على فضائية النهار، أن الفنان الراحل نور الشريف له مقولة شهيرة بأنه لن يقضي على الإرهاب إلا السينمات فى الأقاليم وقرى الفلاحين بعروض مخفضة، والفكر المنحرف يُحارب بالفكر المستقيم والمعتدل دائمًا.



الصحفي الفلسطيني المصاب يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة لـ الشهيدة شيرين أبو عاقلة|فيديو

قال الصحفي الفلسطيني علي سمودي أحد المصابين وشاهد عيان على واقعة قتل الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب جريمته الجديدة بقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة وإصابة آخرين في مخيم جنين في حوالي الساعة السادسة صباحا.

وأضاف "سمودي" خلال مداخلة عبر تطبيق زووم في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية أنه في الساعة السادسة صباحا قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مخيم جنين بهدف ملاحقة ما تسميهم المطلوبين.

ياسر توفيق: توريد مليون و200 ألف طن قمح حتى الأن .. فيديو

قال الدكتور ياسر توفيق رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة المصرية القابضة للصوامع، إن موسم حصاد القمح هذا العام هو موسم مبشر جدا وحتي الآن تجاوزنا المليون و200 ألف طن من القمح في هذه اللحظات.

وأضاف "توفيق" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية أن محصول القمح هذا العام أفضل من العام الماضي حتى الآن وهذا شئ جيد جدا.



نيفين جامع: الدولة تسير بشكل إيجابي في ملف تصنيع السيارات الكهربائية

كدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الدولة المصرية تسير بشكل إيجابي في ملف تصنيع السيارات الكهربائية.

وأضافت نيفين جامع، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن نعمل من خلال مؤتمر cop 27 مصر، تقديم كل شئ عن الاقتصاد الأخضر بمشروعات وتظهر مصر بالمظهر اللائق، متابعة ان لابد أن يعرف المواطن ما تقزم الدولة والحكومة في الملفات كافة وحجم الانجازات على الأرض.

الطماطم بـ 6 جنيهات.. شعبة الخضروات : انخفاض فى أسعار السلع

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات و الفاكهة، إن التحركات السعرية فى بعض السلع، ناتج عن فاصل العروات، والتغيرات الجوية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القيادة السياسية وجهت بتوفير السلع، وبأسعار من مناسبة، ولا دعى لـ القلق، لا توجد أزمة، فى أى سلع، وهناك ظبط فى الأسواق، و التوسع فى توفير المنتجات.

المالية : الاقتصاد المصري القوي يستطيع عبور الأزمة العالمية .. فيديو

لت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية إن الدولة المصرية استطاعت الوصول لمعدلات نمو كبيرة بعد جائحة فيروس كورونا وعبرت الازمة بأقل الخسائر.

وأضاف "عيد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية أن الأزمة الروسية الأوكرانية لها انعكاس سلبى على معدل النمو الاقتصاد العالمي.

سميرة سعيد: أعتز بجائزتي الملك محمد السادس والوشاح الفلسطيني

تحدثت المطربة سميرة سعيد، عن الجوائز التي تعتز بها خلال مسيرتها الغنائة، وهي جائزة الملك محمد السادس، والوشاح الفلسطيني .

وقالت المطربة سميرة سعيد؛ خلال لقاء تلفزيوني على قناة «ام بي سي» في برنامج «مع الشريان»؛ إنها كرمت على المستوى الوطني من الملك محمد السادس ملك المغرب وأعطاها وسام القائد وهذا التكريم تعتز به جدا ؛ وأعطاها الرئيس ياسر عرفات الوشاح الفلسطيني .

أسامة ربيع: الملاحة الدولية أقرت بحق قناة السويس في رفع رسوم عبور السفن

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن تحقيق القناة أعلى إيرادات في تاريخها، يرجع إلى عدة عوامل مثل، الدعم الكامل وجهود الرجال والتخطيط الجيد، حيث اكتسبنا خبرة من أزمة كورونا وجهزنا سيناريو لأزمة روسيا وأوكرانيا ونتائجها السلبية لم تكن مؤثرة على قناة السويس.

وأضاف أسامة ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة على قناة المحور: "لدينا سياسات تسويقية مرنة ونحسن الخدمة، ووقعنا مذكرة تفاهم مع غرفة الملاحة الدولية، إذ أنها مهتمة بالنقل البحري ومشاكل العملاء في العالم كله".