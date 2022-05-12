محظور تداوله.. إحباط بيع 4 طن قمح بالسوق السوداء بالجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .



تمكنت الحملات من ضبط 2,348 طن "أقماح محلية" محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى، بحوزة (قائد سيارة) بمحافظة البحيرة و ضبط (2,175 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص ) بمحافظة الجيزة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.