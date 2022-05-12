كاميرات مراقبة وجرد شهري لمخازن الجبلاية بعد وقائع اختفاء الملابس

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، قرر اجراء عملية "جرد شهري" لمخازن الجبلاية بعد تعدد وقائع اختفاء الملابس من المخازن في الفترة الأخيرة، وأخرها محضر الجرد الذي أجرته وزارة الشباب والرياضة وأسفر عن اختفاء ملابس بقيمة 54 ألف يورو.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، مجلس إدارة الاتحاد قرر فرض مزيد من الإجراءات الأمنية على مخازن الاتحاد وتركيب كاميرات مراقبة داخلها لرصد كافة التحركات مع وضع تصور لتوزيع ملابس الشركة الراعية القديمة على أندية القسم الثالث والرابع.

وأتم شبانة، اتحاد الكرة تعاقد مع شركة راعية جديدة للملابس في الفترة الأخيرة، وكان من المفترض توزيع باقي ملابس الشركة الراعية القديمة على أندية المظاليم لكن هذا لم يحدث.