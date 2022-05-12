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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

درة تفاجئ متابعيها بصورة لها من الطفولة

درة
درة

نشرت الفنانة درة صورة لها  عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات  “انستجرام”.

 

و ظهرت درة في الصورة و هي صغيرة، و علقت قائلة : “8 سنين”.

 

وروجت درة لمسلسلها الجديد "المتهمة" المقرر عرضه قريبا علي منصة شاهد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


المسلسل بطولة درة للعمل كأول مسلسل يعرض على منصة شاهد يحمل اسمها، حيث قدمت خلال الفترة الماضية بطولة حدوتة «غالية» من مسلسل «زي القمر» وعرض على قناة الحياة.


وتقدم درة في مسلسل المتهمة 10 حلقات سيعرضوا خلال الفترة المقبلة، ويشاركها البطولة الفنان دياب وعلي الطيب وإخراج تامر نادي حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة.

درة التواصل الاجتماعي انستجرام مسلسل صور الفن

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