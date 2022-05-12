ترتيب الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يلامس اللقب وليفربول يرفض الاستسلام

قطع فريق مانشستر سيتي خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، بعد اكتساح وولفرهامبتون بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الـ 33.

أحرز النجم البلجيكي كيفين دي بروين سوبر هاتريك لصالح مانشستر سيتي في الدقائق 7 و 16 و 24 و 60، بينما سجل رحيم ستيرلينج هدف السماوي الخامس في الدقيقة 84.

هدف وولفرهامبتون الوحيد جاء عن طريق لياندير ديندونكير في الدقيقة 11.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي مانشستر سيتي إلى 89 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

يحتاج فريق مانشستر سيتي للفوز على أستون فيلا ووست هام، أو الفوز في لقاء والتعادل في آخر، لحسم لقب الدوري الإنجليزي، دون أي حسابات آخرى.

في المقابل يرفض ليفربول الاستسلام في صراعه مع مانشستر سيتي، حيث يتمنى الريدز خسارة أو تعادل السيتي في اللقاء المقبل أمام وست هام، لإنعاش فرصه قبل خوض الجولة الأخيرة.

ترتيب الدوري الإنجليزي:

1- مانشستر سيتي : 89 نقطة

2- ليفربول : 86 نقطة

3- تشيلسي : 70 نقطة

4- آرسنال : 66 نقطة

5- توتنهام : 62 نقطة

6- مانشستر يونايتد : 58 نقطة

7- وست هام : 55 نقطة

8- وولفرهامبتون : 50 نقطة

9- برايتون : 47 نقطة

10- ليستر سيتي : 45 نقطة

11- كريستال بالاس : 44 نقطة

12- أستون فيلا : 43 نقطة

13- برينتفورد : 43 نقطة

14 - نيوكاسل : 43 نقطة

15- ساوثهامبتون : 40 نقطة

16- إيفرتون : 36 نقطة

17- بيرنلي : 34 نقطة

18 - ليدز : 34 نقطة

19- واتفورد : 23 نقطة

20- نورويتش سيتي : 21 نقطة