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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توج بـ 6 ألقاب.. مسيرة زيزو أحد نجوم جيل التلامذة في الأهلي

عبد العزيز عبدالشافي
عبد العزيز عبدالشافي لاعب النادي الأهلي السابق

يعتبر عبد العزيز عبدالشافي الملقب بـ زيزو أحد نجوم جيل التلامذة في السبعينات فى صفوف فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي.

وقاد عبدالعزيز عبد الشافي الشياطين الحمر إلى منصة التتويجات سواء فى الدورى المصرى أو كأس مصر.

ابتعد زيزو عن الملاعب مبكرا فى سن الثامنة والعشرين من عمره بسبب لعنة الإصابات التي لحقت به خلال مشاركته بقميص القلعة الحمراء.

نجح عبد العزيز عبد الشافي فى إثبات قدراته وإمكانياته الفنية وسجل أولى أهدافه فى شباك الزمالك ورغم ذلك تم الغاء لقاء القمة.

عبد العزيز مصطفى عبد الشافي مواليد القاهرة في 25 ديسمبر 1952 وحاصل على بكالوريوس تربيه رياضية عام 1977.

البداية كانت في قطاع الناشئين بالأهلي خلال الستينات واستمر في التألق حتي أصبح نجم قطاع الناشئين بالأهلي.

تم تصعيد عبدالعزيز عبد الشافي  للفريق الأول في فترة توقف النشاط الكروى بعد نكسة يونيو 1967 وشارك مع الفريق في رحلات خارجية خاض فيها الأهلي العديد من المباريات الودية.

عاد الدورى المصرى موسم 71_1972 وفي الأسبوع الأول من الدورى وتحديدا يوم 31 أكتوبر 1971 كانت أولي مباريات زيزو مع الأهلي الرسمية أمام فريق دمياط وفاز الأهلي وقتها بنتيجة 5_2 أحرز خلالها زيزو هدفين.

في أولى مباريات زيزو أمام الزمالك أحرز هدفا في مباراة الأزمة الشهيرة والتي ألغي بسببها الدورى هذا الموسم.

في موسم 74_1975 كان زيزو واحد من أهم نجوم الفريق وساهم في عودة لقب الدوري للنادي الأهلي بعد غياب 12 عام و 6 مواسم مكتملة.

استمر زيزو يشارك مع الأهلي خلال فترة السبعينات حتي إعتزاله بعد نهاية موسم 79_1980 بسبب كثرة الإصابات وهو في عمر 28 عام فقط

خلال مشواره مع الأهلي لعب 87 مباراة في كل البطولات، أحرز 28 هدفا وصنع 24 هدفا وحقق زيزو مع الأهلي 6 بطولات وهم الدورى المصرى 5 مرات وكأس مصر مرة واحدة

في مباريات الديربي لعب زيزو ضد الزمالك 9 مباريات منها 7 مباريات رسمية وأحرز 3 أهداف.

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