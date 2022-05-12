نشرة المنوعات..اشتعال النيران في طائرة صينية..وأوكرانيا تعلن عن أول محاكمة لجريمة حرب

نشر موقع «صدى البلد» خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض هنا تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.



بشكل صادم ومفاجئ، تسبب انقطاع التيار الكهربائي أثناء حفل زفاف مشترك في زواج شقيقتين من العريس الخطأ في الهند.



في واقعة فريدة من نوعها ظلت سيارة سيدة تتحرك رغم فقدانها للوعي داخلها بأحد الشوارع الرئيسية المزدحمة في مدينة بوينتون بيتش في ولاية فلوريدا الأميركية.

عثر عدد من الباحثين عن الذهب النازي الذي تبلغ قيمته 200 مليون جنيه إسترليني على علبة معدنية يمكن أن تحتوي على أربعة أطنان من كنز الحرب العالمية الثانية في المعهد الموسيقي في قرية مينكوفسكي بجنوب بولندا.



بطريقة مميزة جداً احتفل أغني طفل في أفريقيا، محمد أوال مصطفي، والشهير عبر منصات التواصل بـ «مومفا جونيور» بعيد ميلاده العاشر.

كاد أن يتسبب شابين من بريطانيا على متن طائرة متجهة لليونان في كارثة حقيقية حيث حدث بينهما اشتباك كبير.



اشتعلت النيران في طائرة ركاب صينية من طراز إيرباص تقل 122 شخصاً بالإضافة إلى 9 من أفراد طاقم الطائرة، إثر انحرافها عن المدرج أثناء الإقلاع قبل إجلاء الركاب، صباح اليوم الخميس.



أعلنت أوكرانيا عن استعدادها لإجراء أول محاكمة لجرائم الحرب إثر اندلاع حربها مع روسيا وذلك ضد ضد جندي روسي يبلغ من العمر 21 عاماً متهماً بقتل عجوز أعزل يبلغ من العمر 62 عاماً من نافذة سيارته.