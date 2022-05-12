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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات..اشتعال النيران في طائرة صينية..وأوكرانيا تعلن عن أول محاكمة لجريمة حرب

نشرة أخبار المنوعات
نشرة أخبار المنوعات

نشر موقع «صدى البلد» خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض هنا تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

نشرة المنوعات.. اكتشاف كمية مخدرات داخل شحنة غير متوقعة بسويسرا.. شجار عنيف في الهواء.. ومفاجأة عن تربة القمر

هم يضحك.. انقطاع الكهرباء يتسبب في زواج شقيقتين من العريس الخطأ بالهند


بشكل صادم ومفاجئ، تسبب انقطاع التيار الكهربائي أثناء حفل زفاف مشترك في زواج  شقيقتين من العريس الخطأ في الهند.


فيديو صادم.. انقاذ سيدة أمريكية من داخل سيارتها بعد فقدانها للوعي


في واقعة فريدة من نوعها ظلت سيارة سيدة تتحرك رغم فقدانها للوعي داخلها بأحد الشوارع الرئيسية المزدحمة في مدينة بوينتون بيتش في ولاية فلوريدا الأميركية.


كنز الحرب العالمية الثانية.. علبة معدنية تثير اهتمام الباحثين في بولندا|صور

 

عثر عدد من الباحثين عن الذهب النازي الذي تبلغ قيمته 200 مليون جنيه إسترليني على علبة معدنية يمكن أن تحتوي على أربعة أطنان من كنز الحرب العالمية الثانية في المعهد الموسيقي  في قرية مينكوفسكي بجنوب بولندا.


لن تتخيل سعرها..شاهد هدية أغني طفل في أفريقيا في عيد ميلاده الـعاشر


بطريقة مميزة جداً احتفل أغني طفل في أفريقيا، محمد أوال مصطفي، والشهير عبر منصات التواصل بـ «مومفا جونيور» بعيد ميلاده العاشر.


ضربوا الطيار.. بريطانيان يتسببان في كارثة على متن رحلة متجهة لليونان

 

كاد أن يتسبب شابين من بريطانيا على متن طائرة متجهة لليونان في كارثة حقيقية حيث حدث بينهما اشتباك كبير.

 

شاهد... لحظات اشتعال النيران في طائرة صينية على متنها 122 راكبا


اشتعلت النيران في طائرة ركاب صينية من طراز إيرباص تقل 122 شخصاً بالإضافة إلى 9 من أفراد طاقم الطائرة، إثر انحرافها عن المدرج أثناء الإقلاع قبل إجلاء الركاب، صباح اليوم الخميس.

 

قتل عجوز مدني.. أوكرانيا تعلن عن أول محاكمة لجرائم حرب ضد روسي


أعلنت أوكرانيا عن استعدادها لإجراء أول محاكمة لجرائم الحرب إثر اندلاع حربها مع روسيا وذلك ضد  ضد جندي روسي يبلغ من العمر 21 عاماً متهماً بقتل عجوز أعزل يبلغ من العمر 62 عاماً من نافذة سيارته.

صدى البلد انقطاع الكهرباء العريس الخطأ سيدة أمريكية الحرب العالمية بولندا أغنى طفل محمد أوال مصطفي لليونان بريطانيان اشتعال النيران

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