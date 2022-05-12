موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، قمة نارية بين ليفربول وتشيلسي، بعد غد السبت، على ملعب “ويمبلي”، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة:

تقام مباراة ليفربول وتشيلسي في تمام السادسة إلا ربع مساء “بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports Connect و beIN Sports HD 1 English.

ليفربول ضد تشيلسي:

يسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لتحقيق اللقب على حساب تشيلسي، للحفاظ على حلم التتويج بالرباعية هذا الموسم.

وحصد ليفربول كأس رابطة المحترفين المحترفين الإنجليزية في شهر فبراير الماضي، على حساب تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

على الجانب الآخر، يطمح فريق تشيلسي بقيادة مديره الفني توماس توخيل، في الثأر من ليفربول، بالفوز عليه في مباراة السبت، والتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل ليفربول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على مانشستر سيتي 3-2 في الدور نصف النهائي، بينما صعد تشيلسي على حساب كريستال بالاس.

ويتصدر آرسنال قائمة الأندية الأكثر تتويجا بكأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 14 لقبا، ويحل مانشستر يونايتد ثانيا بـ 12 لقبا، وتشيلسي ثالثا بـ 8 ألقاب بالتساوي مع توتنهام، بينما يتقاسم ليفربول وأستون فيلا المركز الرابع بـ 7 ألقاب لكل فريق.