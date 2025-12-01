المالية": طرح سندات خزانة بقيمة 43 مليار جنيه

أعلنت وزارة المالية طرحها لسندات الخزانة بقيمة إجمالية بلغت 43 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أن متوسط عائد سندات الخزانة أجل عامين بلغ 69ر22%، وأعلى عائد 74ر22%، وسجل أقل عائد 66ر22%، فيما بلغ متوسط عائد سندات الخزانة أجل 3 سنوات 49ر21%، وأقصى عائد 54ر21%، وسجل أقل عائد 24ر21%.

وأشارت إلى أن متوسط عائد سندات الخزانة أجل 3 سنوات "صكوك" 22ر21%، وأقصى عائد 25ر21%، وسجل أقل عائد 1ر21%، بينما بلغ متوسط عائد سندات الخزانة أجل 3 سنوات "متغيرة العائد" 37ر27%.

وأوضحت أن متوسط عائد سندات الخزانة أجل 5 سنوات "متغيرة العائد" 99ر27%، وأقصى عائد 28% وأقل عائد 94ر27%.

ولفتت إلى أنها قد طرحت سندات خزانة أجل عامين ، و3 سنوات، و3 سنوات "صكوك" و3 سنوات "متغيرة العائد"، و5 سنوات "متغيرة العائد"، بقيم بلغت 10و20و4 و5 و4 مليارات جنيه على التوالي.

