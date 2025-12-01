وزير البترول يبحث مع شركة نفط عمان سبل تعزيز التعاون والشراكة

بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي مع وكيل وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان رئيس شركة تنمية نفط عمان المهندس محسن الحضرمي، فرص تعزيز الشراكة والتوسع في عمل الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالسلطنة.

وتم خلال اللقاء الذي عقد، اليوم الاثنين، استعراض مجالات التعاون بين شركة تنمية نفط عمان والشركات المصرية، خاصة بعد انضمام بتروجت للاتفاقية الإطارية للأعمال المدنية والإسكان بالسلطنة واختيارها ضمن خمس شركات فقط مؤهلة لتلقي الدعوات المباشرة للمشاركة في المشروعات، إلى جانب استعراض أبرز مشروعاتها مع الجانب العماني وفرص التوسع فيها.

وتناولا آفاق التوسع للشركات المصرية التابعة لقطاع البترول في المشروعات داخل سلطنة عمان ومنها فرص التعاون ومشاركة شركة إنبي في تنفيذ عدد من المشروعات لصالح تنمية نفط عمان، كما تم تسجيل شركة الحفر المصرية للمشاركة في مناقصات حفر وإصلاح الآبار، وسعي شركة بترومنت لدخول السوق العماني من خلال تقدمها لمناقصات مختلفة.

ووجه الوزير الدعوة إلى المهندس محسن الحضرمى؛ للمشاركة في مؤتمر إيجبس 2026 بالقاهرة.

