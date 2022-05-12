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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تتهم روسيا باستخدام الطاقة سلاحا ردا على العقوبات الغربية

روسيا وألمانيا
روسيا وألمانيا

اتهم نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد، روبرت هابيك، روسيا، اليوم الخميس، باستخدام الطاقة كسلاح، بعد إعلان الحكومة الروسية فرض عقوبات على 31 شركة طاقة أجنبية ردا على العقوبات الغربية على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال هابيك في مؤتمر صحفي في برلين: “يجب أن يقال إن الوضع وصل إلى ذروته بطريقة تجعل استخدام الطاقة كسلاح يتم تحقيقه الآن في عدة مناطق”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقول فيها هابيك إن روسيا تستخدم الطاقة كـ”سلاح”.

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وتتعرض ألمانيا لضغوط من أوكرانيا ودول أخرى في أوروبا لإحراز تقدم في وقف الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية منذ بدء الغزو في 24 فبراير.

وقال هابيك، إن “ألمانيا تركز على تكوين احتياطيات غاز استعدادا لفصل الشتاء”.

وأضاف: “يجب أن تمتلئ منشآت تخزين الغاز بحلول الشتاء وإلا سنكون في وضع يمكننا من خلاله ابتزازنا بسهولة”.

روسيا المانيا أوكرانيا الغزو الروسي أزمة الطاقة

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