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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 42 مخالفة خلال حملة تفتيشية على المطاعم والكافتيريات بالقصير

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

كلف إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، الإدارات المختصة ولجان المتابعة بالوحدة المحلية، بتكثيف الحملات التفتيشية والتنسيق مع إدارة التموين ومكتب الصحة والطب البيطرى، للتأكيد على توافر وصلاحية السلع الغذائية وضبط الأسعار.

 

وشنت الوحدة المحلية لمدينة القصير، وممثلو إدارة التموين ومكتب الصحة والطب البيطرى، حملة مكبرة بكافة أنحاء المدينة على المطاعم والكافتريات ومنافذ البيع.

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تحرير 42 مخالفة متنوعة

 أسفرت نتائج الحملة عن تحرير 42 مخالفة متنوعة بينها  5 محاضر عدم إعلان أسعار، و7 محلات تدار بدون ترخيص نشاط، و6 إشغال بدون ترخيص، و22 محضر شهادات صحية، و2 محضر نظافة، كما أعدمت اللجنة كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى. 

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