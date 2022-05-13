دعاء يوم الجمعة للميت أمي .. رد لها دعواتها

دعاء يوم الجمعة للميت أمي الحب والعطاء والحنان من الأم ، عندما تموت الأم فإن أركان المنزل جميعا تنهدم، هي أنهار العطاء التي لا تنضب، صدر حنون ، تعطي بدون مقابل وهي سبب نجاح أبنائها وفي موتها غياب وظلام دامس يحيط بالمنزل ، تنطفأ لذة الحياة بموتها ، ولا شيء أمام أولادها سوى زيارتها في قبرها أو الدعاء لها، فهي نعمة لا تعوض والجنة تحت أقدامها، تلين الحياة برقتها ونظرات الرضا من عينيها أعز ما نتمناه منها في حياتنا دعوتها وبعد مماتها لا يوجد أمامنا سوى رد هذه الدعوات.. دعاء يوم الجمعة للميت أمي.

دعاء يوم الجمعة للميت أمي

دعاء يوم الجمعة للميت أمي اللهم أعف عنها وأبدلها خيرا مما تركت وراءها يارب العالمين ، اللهم ارحم من ماتت بالدنيا ولم تمت في قلوبنا اللهم ارحمها فهي أغلى من فقدنا اللهم في هذه الساعة المباركة أسكنها فسيح جناتك يا ارحم الراحمين اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهاُ وَارْحَمْهُا ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا ولها يا رب العالمين ، وأفسح لها في قبرها ونور لها فيه اللّهم إنّي أعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، فإن جار البادية يتحول اللّهم إنّي أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً متقبلاً اللهم بحجم سمائك أرح قلوبنا، وأسعدنا سعادة لا تفنى. اللهم اجعل جنة الخلد مثواها وانزل على روحها الأمان والسكينة ، اللهم لا تطفىء نور قبرها واجعل الجنة أجمل مسكن لها اللهم ارحمها برحمتك واغفر لها .

دعاء يوم الجمعة للميت أمي اللهم أظلها تحت عرشك يوم لا ظل الا ظلك ولا باقي الا وجهك ، اللهم بيض وجهها يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه اللهم وثبت قدمها يوم تزل فيه الأقدام اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا اللهم ابني لها بيتا في الجنة واجعل ملتقانا بهم هناك .

في يوم الجمعة اللهم ارحم أمي

في يوم الجمعة اللهم ارحم أمي اللـهـم إنها كانت تشهد أنك لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك و رسولك و أنت أعلم بها، اللهم ثبتها عند السؤال اللـهـم إنها بزمتك و حبل جوارك فقها فتنة القبر وعذاب النار ، وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها و ارحمها إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم ارحمها و اغفر لها و انظر اليها بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم روحاً صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء , و اغفر لنا و لها يا الله وأفسح لها في قبرها ونور لها فيه اللهم ارفع درجتها في المهديين واخلفها في عقبه الغابرين ، اللهم إنا نتوسل بك اليك ونقسم بك عليك أن ترحمها ولا تعذبها اللـهـم أنها نَزَلت بك وأنت خير منزول به و أصبحت فقيرة إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها .

دعاء للام المتوفية

دعاء للام المتوفية اللهم ارحم أموات ينتظرون منا الدعاء واغفر لهم ونور قبورهم، واجعل قبورهم بردًا وسلامًا اللهم آنس موتانا في وحدتهم، وفي وحشتهم وفي غربتهم وافرش قبورهم من فراش الجنة، برحمتك يا أرحم الراحمين ففي هذا اليوم ساعة إجابة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا إلا أعطاه اللَّهُمَّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة. اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر لها وارحمها إنّك أنت الغفور الرّحيم . اللهم في يوم الجمعة؛ ارحم من ضمه التراب واشفي من انهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدي من غرته الدنيا اللهم اغفر لها واصفح عنها وباعد بينها وبين فتنة القبر اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَه بْنَت فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُا وَارْحَمْها ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا ولها يا رب العالمين ، وأفسح لها في قبرها ونور له. اللّهم إنّي أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً متقبلاً اللهم بحجم سمائك أرح قلوبنا، وأسعدنا سعادة لا تفنى.

دعاء لامي يوم الجمعة بالشفاء

دعاء لامي يوم الجمعة بالشفاء اللهم اشفها شفاءً ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيدها، اللهمّ احرسها بعينك التي لا تنام، واكفها بركنك الذي لا يرام، واحفظها بعزك الذي لا يضام، واكلأها في الليل والنهار، وارحمها بقدرتك يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبسها الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحاً إلّا داويته، ولا ألماً إلا سكنته، ولا مرضاً إلا شفيته.

اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيها وتمدّها بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ آمين. بسم الله أرقييها من وساوس الصّدر وشتات الأمر، من الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشّيطان ومن الأسقام، ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام.

دعاء للام المتوفية

دعاء للام المتوفية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ) رواه أبو داود وصححه الألباني في سنن أبي داود اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها و أهلا خيرا من أهلها و زوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر و من عذاب النار، اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها واعتقها من النار اللهم أدخلها الفردوس الأعلى بلا سابقة عذاب ولا حساب اللهم ارضى عنها يا أرحم الراحمين اللهم ان كانت (المتوفية) من المحسنين فزد فى حسناتها و إن كانت من المسيئين فتجاوز عن سيئاتها اللهم ارزقها لذة النظر إلى وجهك يوم القيامة اللهم ان (المتوفية ) عبدتك ابن عبدك تحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها فارحمها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اطعمها من الجنة واسقها من الجنة وقل له أدخل من أي باب تشاء .