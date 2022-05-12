المعلمين توقع مذكرة تفاهم مع المهن الزراعية لاستصلاح 3آلاف فدان بالوادي الجديد

وقعت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب ، بروتوكول تعاون مع نقابة المهن الزراعية برئاسة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس اتحاد الزراعيين الأفارقة، لاستغلال خبراتهم في الاستفادة من مساحة 3 آلاف فدان بمحافظة الوادي الجديد تم تخصيصها لنقابة المعلمين، تمهيدا لتوزيعها بنظام القرعة خلال الفترة المقبلة على المعلمين أعضاء النقابة.

وأكد خلف الزناتي أن البروتوكول يهدف إلى الاستفادة من الخبرة الفنية لنقابة الزراعيين في استغلال الـ ٣ آلاف فدان المخصصة لنقابة المعلمين بالوادي الجديد، من حيث البنية التحتية والإنشاءات والآبار اللازمة لبدء المشروع، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات والقيمة التقديرية للتنفيذ.

وأوضح نقيب المعلمين، أن البروتوكول يشمل تحديد نوعية الزراعات والمحاصيل المناسبة للزراعة في قطعة الأرض من حيث النوع والإنتاجية والعائد، وما إذا كانت محمية أم مكشوفة، في ضوء ما تصبو الدولة لتحقيقه من الزراعات الموجهة لتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف الزناتي، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين النقابتين تتضمن الاستفادة من نقابة الزراعيين في تحديد شبكات وطرق الري والأسمدة المستخدمة في الزراعة، علاوة على عقد دورات تدريبية نظرية وعملية للعاملين لدى نقابة المعلمين للتدريب على أعمال الزراعة الحديثة والمناسبة لقطعة الأرض محل البروتوكول ورفع كفاءتهم في هذا المجال لاستثمار هذه الأفدنة على أفضل وجه لتحقيق أفضل النتائج.

ومن جانبه أعرب الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد الزراعيين الأفارقة عن سعادته بالتوأمة بين النقابتين في عدة مجالات .

وأوضح أن البروتوكول مع نقابة المعلمين، يهدف للاستفادة من كوادر أعضاء نقابة الزراعيين في استصلاح واستزراع أراضي المعلمين بالوادي الجديد ، والمساهمة بخبراتنا في زراعة الأرض المخصصة للمعلمين ، وإعداد كراسة الشروط التي ستطرح على المعلمين لحجز الأرض ، وعمل دراسة جدوى كاملة للمساهمة في تحقيق أفضل النتائج من زراعتها .