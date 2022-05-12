يعد الفوليك اسيد من الفيتامينات المهمة للشعر ولذلك نقدم لكي اليوم طرق استخدام حمض الفوليك للشعر.



وقد يساعد حمض الفوليك في انقسام الخلايا ، وهو أمر مهم للغاية في منع تساقط الشعر وتحسين صحة شعرك بالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا الانقسام الخلوي، إلى جانب التوزيع الأفضل للعناصر الغذائية والأكسجين في فروة رأسك، في نمو شعرك بشكل أكثر كثافة وصحة.

ونظرا لأن حمض الفوليك عنصر غذائي مهم للحصول على شعر طويل وصحي ولامع، فهناك العديد من المصادر التي يمكنك من خلالها تلبية الكميات المطلوبة.

من المصادر النباتية والحيوانية التي تحدث بشكل طبيعي إلى المكملات الغذائية ، يمكنك تلبية متطلباتك اليومية من حمض الفوليك من خلال أي من الطرق الثلاث التالية:

1. المكملات

هناك الكثير من مكملات الفيتامينات المتوفرة في السوق والتي تحتوي على حمض الفوليك، أي مكمل يحتوي على فيتامين ب المركب سيحتوي على الكمية المطلوبة من حمض الفوليك ويمكن تناوله بعد التحدث إلى طبيبك.

2. النظام الغذائي

يوجد حمض الفوليك أيضًا في الكثير من مصادر الغذاء ، وخاصة الخضار الورقية ذات اللون الأخضر الداكن مثل البروكلي ، والسبانخ ، والفاصوليا ، والبازلاء الخضراء ، والكزبرة ، إلخ.

3. الحفاظ على مستويات التوتر

الإجهاد هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لضعف الشعر التالف وتساقط الشعر. ينتج الإجهاد الكورتيزول، والذي يمكن أن يمنع جسمك من توصيل العناصر الغذائية الأساسية ، بما في ذلك حمض الفوليك ، إلى فروة رأسك ، مما قد يؤدي بعد ذلك إلى تساقط الشعر وترققه وشيبه المبكر.