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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: خطبة الجمعة تحت عنوان الصانع المتقن والجندي المرابط يدا بيد

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن موضوع خطبة غدًا يوم الجمعة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف: “خطبة الجمعة غدا بإذن الله تعالى تحت عنوان الصانع المتقن والجندي المرابط يدا بيد بمسجد محمد على بالقلعة بإذن الله تعالى بحضور نخبة من أعضاء ومسئولي وكبير مذيعي اتحاد الإذاعات الإسلامية المشاركين في دورة أكاديمية الأوقاف الدولية”.

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قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تعديل موضوع خطبة الجمعة المقبلة لتكون بعنوان : "الصانع المتقن والجندي المرابط يدًا بيد".

وأكد أن ما تقوم به الجماعات الإرهابية إنما هو جريمة شرعية وخيانة وطنية، وأن ما تقوم به قواتنا المسلحة هو عين الجهاد الشرعي.

وكلف وزير الأوقاف، الدكتور على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة بأداء خطبة الجمعة القادمة 13 مايو  بعنوان: "الصانع المتقن" ، والتي ينقلها التلفزيون المصري.

و نشر الدكتور مختار جمعه وزير الأوقاف، تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وجاءت التغريدة كالتالي: ‏نقل شعائر صلاة الجمعة القادمة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، وموضوعها الصانع المتقن ، وخطيب الجمعة د.على الله الجمال إمام المسجد.

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