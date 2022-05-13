لرفع سعرها.. ضبط مالك مخزن أخفى 2.4 طن مكرونة بالمنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.



اسفرت جهود الحملات عن ضبط 2,4 طن "مكرونة" معبأة داخل عبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى للإضرار بالإقتصاد المصرى، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة المنوفية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.