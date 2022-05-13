قبل بيعها بالسوق السوداء .. ضبط 1.2 طن أسمدة زراعية بكفر الشيخ

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.



اسفرت جهود الحملات عن ضبط 1.2 طن "أسمدة زراعية" تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء للإستيلاء على أموال الدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص" بمحافظة كفر الشيخ .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.