فيريرا يستعلم من مدرب فاركو عن أحمد شريف

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تواصل البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، مع مواطنه نونو ألميدا مدرب فريق فاركو، للاستعلام منه عن رأيه في إمكانيات أحمد شريف مهاجم الأخير.



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، ألميدا أبلغ أحمد شريف، منذ أيام قليلة، بأن مدرب الزمالك مُعجب بإمكانياته وسيتابعه في المباريات المقبلة.



وأوضح شبانة، ألميدا طالب أحمد شريف بالتركيز خلال الفترة المقبلة، مطمئنا اللاعب أن انتقاله للزمالك، فرصة ذهبية لا يجب أن يضيعها، ومؤكدًا له أنه لن يقف في طريقه حال وصوله عرض رسمي من الفريق الأبيض.



وأتم شبانة، نونو ألميدا أكد أن المدرب المساعد لفيريرا في ولايته التدريبية الأولى بالزمالك.