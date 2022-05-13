وفاة السيناريست مجدي الكدش مؤلف فوازير أبيض وأسود

أعلنت الصفحة الرسمية لقصر السينما والثقافة السينمائية، وفاة السيناريست مجدي الكدش في بيان رسمي منذ قليل عبر موقع فيسبوك.

وكتبت صفحة قصر السينما بيان تعزية جاء فيه:" تنعي الثقافة السينمائية وقصر السينما ومجلة أبيض وأسود وجميع العاملين بهم السيناريست مجدي الكدش الذي وافته المنية منذ قليل".

السيناريست مجدي الكدش قدم طوال مشواره قائمة طويلة من الأعمال الفنية الشهيرة التي بدأت بفوازير أبيض وأسود عام 1996، التي شارك بها محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي ولوسي وعلاء ولي الدين وغيرهم.

كما قدم أيضا فوازير خليك جريء، التي قام ببطولتها غادة عادل وأحمد حلمي الذي كان آخر أعماله من بطولته وهو المسلسل الإذاعي العصمة في إيدي الذي أذيع في شهر رمضان الماضي، ومن قبله عدد من المسلسلات الإذاعية التي لعب بطولتها أحمد حلمي أيضا منها “لمس أكتاف”، و"جرى إيه يا عمر".

آخر صورة للراحل مجدش الكدش مع أحمد حلمي

كتب مجدش الكدش سيناريو وحوار فيلم “حماده يلعب”، و"الباب يفوت أمل"، ومسلسل “أزمة سكر”، وغيرها من الأعمال الكوميدية الشهيرة.