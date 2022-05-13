فيريرا يستفسر من أمير مرتضى عن كهربا.. تفاصيل

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كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تفاصيل هامة فيما يتعلق بمحمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الأهلي وامكانية عودته إلى صفوف الزمالك في الفترة المقبلة.



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ،مصدر داخل الزمالك أكد أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق استفسر من المسئولين عن كهربا مع عودته إلى تدريب الزمالك وأثنى على مستوى اللاعب وأكد للإدارة أنه كان من أهم اللاعبين في فترة ولايته الأولى.



وأتم شبانة، أمير مرتضى المشرف العام أكد لفيريرا بأن كهربا تشاجر مع أكثر من مدرب من قبل وهو الأمر الذي أثار دهشة فيريرا وجعله يصرف النظر عن عودة اللاعب نهائيًا وأكد لأمير بأنه كان يعلم بأن اللاعب عصبي لكنه لم يكن يتخيل أن يصل الأمر لهذا الشكل.