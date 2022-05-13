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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لبيب: زيزو جدد عقده بـ42 مليون جنيه وكان هناك خطة للتتويج بالدوري

صدى البلد

أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق أن احمد سيد زيزو نجم الفريق يعد من أفضل لاعبي الدوري المصري في الوقت للحالي .

 

 

وأضاف في تصريحات عبر برنامج أللعيب بقناة أم بي سي مصر أن زيزو وافق علي تجديد عقده ولكنه أكد أنه تقاضي مقابل ضعيف لمدة موسمين مع الزمالك بسبب الأزمة الماليه لذلك طالب بتعوضيه في العقد الجديد .

 

وتابع أن زيزو جدد عقده بقيمة ٤٢ مليون جنيه لمده ٣ سنوات مقبلة مشددا أن زيزو يستحق هذا المقابل. 

 

وأكمل أن كان يرغب في تجديد عقد فرجاني ساسي وطالب بعقد جلسه معه ولكن الاعب رحل فجاه عن الفريق وعقب ذلك تلقي خطاب بوقف قيد اللاعب فترتين .

 

 

وتابع أن الزمالك كان لديه خطه محكمه لضمان التتويج بالدوري حيث اخطره الاتحاد بضغط مباريات الدوري وأخبر كارتيرون بذلك ووافق .

 

واضاف أن هذا الضغط سيشكل ضغط كبير علي الأهلي مع تراكم مؤجلاته 

 

وتابع أن تحديد اشرف بن شرقي كان من أولويات المجلس ولكن الاعب طلب وضع شرط جزائي بقيمة ٥٠٠ الف. دولار فقط وهو الأمر الذي كان مستحيل 
 

 

الأهلى الدوري المصري حسين لبيب الزمالك تجديد عقد فرجاني ساسي أحمد سيد زيزو أشرف بن شرقي

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