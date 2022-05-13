حسين لبيب: عبدالله السعيد كان قريبا من الانضمام للزمالك

أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق أن عبدالله السعيد نجم بيراميدز كان قريب للغايه من الانضمام للفريق خلال فترة رئاسته للنادي .

وأضاف في تصريحات لبرنامج أللعيب عبر قناة ام بي سي مصر أنه أقنع عبدالله السعيد بالانضمام للفريق ووافق علي الأمر مشددا أن ايقاف القيد لفترتين حال دون انضمام اللاعب.

وتابع أن رمضان صبحي نجم بيراميدز للاعب كبير و مميز ولكنه لم يفاوضه من أجل الانضمام للفريق .

وعن أزمة حمدي النقاز فأكد أنه استشار عدد من المستشارين القانوين داخل الزمالك وخارجه في قضية اللاعب بعدما صدر حكم لصالحه بمليون و300 ألف دولار مشددا أن رأيهم كان الوصول مع اللاعب لاتفاق من أجل حل المشكلة وعدم تكفل النادي بدفع الغرامة، وأبرمنا معه عقدًا وحصل على مقدم عقده من النادي وأخذنا منه هذا المبلغ بزيادة 50 ألف دولار بعد إعارته للأهلي السعودي.

وأضاف أن الاعب لو تقاعس عن دفع الـ4 شيكات “اللي عليه ” فالزمابك من حقه مقاضاته ومنعه من اللعب .