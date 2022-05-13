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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيفروليه بولت EUV بإصدار redline الجديد في 2023

شيفروليه بولت EUV
شيفروليه بولت EUV

أصدرت شركة شفروليه المملوكة من قبل "جنرال موتورز"، بيانا توضح فيه أنه سيتم توفير إصدار جديد من "شيفروليه بولت EUV" الكهربائية مع عام 2023، كما قامت جنرال موتورز بمشاركة جمهورها عدة صور على منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمستوى تجهيز "شيفروليه بولت redline 2023، التي سيكون لها ميزات داخلية وخارجية محددة لجعلها نسخة رياضية من سيارة الكروس أوفر متداخلة الأوجه الكهربائية بالكامل.

شيفروليه بولت EUV

تم إيقاف طرح طرازات  شفروليه  بولت EUV و بولت EV في الأسواق لبعض الوقت بعد اكتشاف العلامة التجارية الأمريكية عيوب في الصناعة وتحديدا مشكلة في خلايا البطاريات يجعلها قابلة للاشتعال وإحداث حرائق في أي وقت، وبالتالي غير آمنة، فقامت الشركة بعمل حملة استدعاءات لتبديل البطاريات المعيوبة بأخرى سليمة، ومع ذلك ، منذ وقت ليس ببعيد ، أعادت شيفروليه خطوط إنتاج كل من سيارة بولت هاتشباك الكهربائية وشقيقها الكروس أوفر.

شيفروليه بولت EUV

وفقًا للشركة، ستتميز نسخة "شيفروليه  بولت 2023" وبولت EUV Redline Edition بمقاعد من الجلد الأسود مع خياطة حمراء ، وعجلات ألمنيوم مطلية لامعة مقاس 17 بوصة باللون الأسود اللامع مع تشطيبات باللون الأحمر ، ولمسات حمراء على المرايا الخارجية ، وشارة بولت EUV باللونين الأحمر والأسود في الجهة الخلفية عند صندوق الأمتعة. 

شيفروليه بولت EUV

لم تعلن  شيفروليه  عن أي تغييرات أو تحسينات على أداء سيارتها الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك ، لا توجد حتى الآن أي معلومات حول قائمة أسعار إصدار Redline.

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