أخبار الفن.. تفاصيل أزمة ريم البارودي وريهام سعيد.. النجوم ينعون الشيخ خليفة بن زايد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، نستعرض أبرزها في السطور التالية.

هند صبري وإلهام شاهين أبرز حضور حفل ختام مهرجان قابس السينمائي

حرص عدد من النجوم على حضور حفل ختام مهرجان قابس السينمائي وكان أبرز الحضور كل من النجمة الهام شاهين، وهند صبري.

أمير كرارة يقدم العزاء للشعب الإماراتي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

حرص الفنان أمير كرارة، على نعي الشيخ خليفة بن زايد، الذي توفى خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتب أمير كرارة، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”: “إنا لله وإنا إليه راجعون. خالص العزاء للشعب الإماراتي وقيادته في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة”.



محمد كريم يعلن بدء تصوير فيلم أمريكي جديد .. فيديو

أعلن الفنان محمد كريم ، عن بدء تصوير فيلم أمريكي جديد، في ولاية نيو مكسيكيو بالولايات المتحدة الأمريكية ، و محمد كريم فيديو له أثناء تصويره لمشهد من مشاركته في فيلم أمريكي، وذلك عبر حسابه الشخصي بـ موقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ”.

أحمد عز يبدأ التحضيرات الأولى لـ صقر المحروسة مع ياسمين صبري

يبدأ النجم أحمد عز التحضيرات الاولى لفيلمه صقر المحروسة والذي سيبدأ تصويره في يونيو المقبل.



بعد تغريم ريم البارودي 20 ألف جنيه.. تفاصيل خلافها مع ريهام سعيد

تصدرت الفنانة ريم البارودي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تأييد الحكم بتغريمها 20 ألف جنيه.