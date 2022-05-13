حصاد 282 ألف و 837 فدان قمح بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على متابعته اليومية لحصاد وتوريد محصول القمح على مستوى مراكز ومدن المحافظه للتأكد من سلامة وصوله الي صوامع التخزين وحفظه وفق الشروط والمواصفات التخزينية والتموينه المقررة ، حيث يُعد القمح المحصول الإستراتيجي الأول للمحافظة ويحتل مكانة عالية وسط المحاصيل الزراعية لارتباطه بالعديد من الصناعات الغذائية ، فضلاً عن كونه المكون الأول في صناعة الخبز البلدي.

وأشار المحافظ إلى إنتظام سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام ، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وشدد المحافظ على ضرورة تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بالسيارات المحملة بمحصول القمح فضلً عن منع تزاحم السيارات المحمله بأطنان القمح أمام الصوامع والشون والاصطفاف في خط منتظم على جانب الطريق المؤدي إلي أماكن التخزين ، كما أكد المحافظ على وكيله وزاره التموين سرعه إنهاء عملية الوزن والتفريغ لحمولات سيارات القمح داخل الصوامع والشون لعدم التكدس والزحام على الطرق العامة والرئيسية.

وكلف المحافظ كلاً من وكيلي وزارتي الزراعة والتموين بإستمرار التنسيق والتعاون فيما بينهما و كذلك جميع الجهات ذات الصله للتعامل فوراً وإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوى المحافظة.

أوضح محافظ الشرقية أن توريد اليوم من الأقماح بلغ (٣٣٢٥٦) ألف طن و (١١٣) كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس (٢٦٠٥٩٧) ألف طن (٧٦٨) كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم (٢٩٣٨٥٣) ألف طن (٨٨١) كيلو قمح وأن ما تم حصاده من الحقول الزراعية للقمح حتى اليوم (٢٨٢) ألف و (٨٣٧) فدان ، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت (423) ألف و (222) فدان.

ثمن محافظ الشرقية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين علي مستوي المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين.

وناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً على اهتمام الدولة بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية زراعه المحصول وصولاً لعمليتي الحصاد و التوريد.