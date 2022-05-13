إلغاء حفل محمد عبده في البحرين لوفاة خليفة بن زايد

تقرر تأجيل حفل الفنان محمد عبده، في دولة البحرين الذي كان مقرر له اليوم الجمعة بسبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي على تويتر- تأجيل الحفل بسبب الحداد.

ونشرت روتانا، تغريدة عبر تويتر، وقالت فيها: «يعلن مسرح الدانة في مملكة البحرين عن إلغاء الحفل الذي كان مقرراً لفنان العرب محمد عبده الليلة بتاريخ ١٣-٥-٢٠٢٢ بسبب وفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة».

يعلن مسرح الدانة في مملكة البحرين عن الغاء الحفل الذي كان مقرراً لفنان العرب محمد عبده الليلة بتاريخ ١٣-٥-٢٠٢٢ بسبب وفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة https://t.co/WycSrNm0cB — Rotana Live (@RotanaLive) May 13, 2022

أحدث أعمال محمد عبده

حقق فنان العرب محمد عبده 2 مليون ونصف المليون مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “كثير اشتقت”، بعد طرحها الأحد 30 يناير، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية “كثير اشتقت” لـ محمد عبده، من كلمات: منصور الشادي، وألحان: ناصر الصالح، توزيع موسيقي: عمرو عبد العزيز.

كلمات أغنية كثير اشتقت لـ محمد عبده

كثير اشتقت..

كثير احتجت لوجودك..

كثير احتجت..

عدد ما تهت في بُعدك..

كثر ما خفت من بَعدك..

تمنيت اني لوجودك ملكت الوقت..

كثير اشتقت!!!

***

يا آخر ما بقى فيني..

من سنيني..

سألتك عن أمل يقدر

يجدد حلمي بعيني..

هواي اللي أعيشه انت

و كل الدنيا عندي انت

و انا ما بين انت وانت

أموت بشوق وأحيا بك

ونعم تخنقي أنفاسي..

إذا فكرت في غيابك..

ولأني كثير لك مشتاق..

حضنته وردك الذابل على بابك..

وكثير اشتقت

*****

كنت خايف..

من مرار الاحتياج وشوق جارف..

والله إني كنت خايف

وكنت عارف..

إني مشتاق البعيد وما يجي..

والمرار الصعب لما تكون عارف..

أنا الواقف على باب الأماني حاضن طيوفك

وانا شايف جميع الناس قدامي ولا اشوفك

وانا الآه اللي مذبوحه في ونة ناي

ومحد وياي سواك وعارف انك رحت

ولا أظنك حبيبي جاي..

وكثير اشتقت

محمد عبده يرزق بطفله الحادي عشر

مؤخرا، أعلن المطرب السعودي الشهير محمد عبده إنجابه طفلا جديدا، وذلك في تغريدة له على موقع “تويتر”، كشف فيها عن اسمه.

وكتب محمد عبده قائلا: "الحمد لله رب العالمين رزقت فجرَ هذا اليوم بمولود أسميته سلمان تيمنًا باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله".

وسلمان الطفل هو الابن الحادي عشر للفنان السعودي الذي يبلغ من العمر 72 عاما، إذ أعلن في 2018 عن مولودة أسماها "العنود" وكانت هي العاشرة بين إخوانها، بحسب موقع “سبوتنيك” الروسي.

أعمال محمد عبده الجديدة

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - آخر شهر مايو الماضي - أحدث أغاني فنان العرب محمد عبده، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بالإضافة لتطبيق ديزر للموسيقى، والتي تحمل اسم «مستعجلة» بعد فترة من الترويج لها.

أغنية مستعجلة للفنان محمد عبده، من كلمات فهد بن محمد، وألحان خالد عياد، وتوزيع يحيى الموجى.

كلمات أغنية مستعجلة محمد عبده:

مستعجلة.. وش بك؟

خلي ثواني الليل.. تمتد للآخر.

أباسهر بقربك

مثل القمر وسهيل.. واطيّب الخاطر

توي بديت اجمع شتاتي من الضياع

وتوي بديت انسى الالم والالتياع

لاتوجعيني بالرحيل

ولا تذبحيني بالوداع

وترفقي في خافقٍ حبك.

مستعجلة.. وش بك.

كان حلمي ذا اللقا..

واليوم بالصدفة التقينا

وياهلا بك يا الصدف.

شفتك وراح الشقا..

وغردت الأشواق فينا

ونبضنا الوافي عزف.

مو وقت لوم ولا عتب

ولا وقت عذال وغضب

قولي لخوفك ينسحب

وخلك مثل رمش وهدب

وابقي معي

لا تودعي

وبالهون لا تستعجلي بربك

مستعجلة .. وش بك؟!

وش هي حياة الناس

ولو غابوا الاحباب؟

وش قيمة الاحساس..

لو يقفلون الباب

لاتحرمي قلبي الحنان

وقلبك بعد لا تحرميه

محتاج انا لك من زمان

وظامي على قربك وابيه

خذي يدي وهاتي يدِك

وعساَي أقدر أسعدك

واحقق احلامي معك.. ما دمت انا جنبك

مستعجلة.. وش بك؟!