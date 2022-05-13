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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بضربة فأس.. عامل يقتل زوجته بسبب الخلافات في القليوبية

جثة
جثة

تعدى عامل فى القليوبية على زوجته بالضرب بآلة " فأس"، مما أدى إلى مصرعها فى الحال، وذلك لخلافات بينهما، تم التحفظ على الجثة بالمستشفى تحت تصرف النيابة، وتولت النيابة التحقيق. 

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز قليوب، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول " س .ا" 39 سنة ومقيمه عرب النجدى مصابة بالرأس ووفاتها فى الحال.

وعلى الفور انتقلت مباحث المركز وبالمعاينة والفحص وتبين أن مرتكب الواقعة زوجها ويدعى " م. ا " 40 سنة ومقيم سنهرة بدائرة قسم طوخ.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة حيث تبين أنه كان يوجد خلافات زوجية بينهما وذهب ليلة أمس لإنهاء تلك الخلافات حدثت مشادة بينهما فقام بالتعدي عليها بآلة " فأس" على رأسها مما أدى إلى مصرعها فى الحال.

 جرى التحفظ على الجثة بالمستشفى تحت تصرف النيابة، والتي أمرت بالدفن عن تقرير الصفة التشريحية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، تولت النيابة التحقيق.

القليوبية أمن القليوبية محضر بالواقعة خلافات زوجية مدير أمن القليوبية

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