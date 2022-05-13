الدقهلية .. مصرع إعلامى وزوجته واثنين من أبنائه فى حادث تصادم

لقي إعلامي من محافظة الدقهلية مصرعه هو زوجته واثنين من أبنائه في حادث انقلاب سيارته علي طريق راس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وأصيبت اثنتان من بناته بإصابات خطيرة وذلك بعد يوم واحد من ظهوره وإعلانه عن تبرع بمبلغ مالي لإعادة بناء مسجد في قريته كفر الأبحر مركز نبروه بمحافظة الدقهلية.
وتوفي في الحادث اليوم كل من نجاح محمد محمود الجمال، وشهرته نجاح الجمال 47 عامًا، وزوجته رباب عماد توفيق، 45 عامًا، وابنته ندي ، 16 عاما، وابنه أدهم ، 12 عاما، تم نقل الجثث إلى مستشفى أبو رديس العام، كما تسبب الحادث في إصابة اثنتين وهما: ناردين نجاح محمد محمود، 12 عاما، مصابة اشتباه كسر بالحوض والعمود الفقري، ونورهان نجاح محمد محمود، 16 عاما، من مصابة باشتباه كسر بعظمة الترقوة وجرح قطعي أسفل الأنف.
وظهر نجاح الجمال أمس في مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال جمع أهالي قرية كفر الأبحر تبرعات لإعادة بناء مسجد في قريته وقال خلاله: «أتبرع عني وعن والدي وزوجتي وأبنائي بمبلغ 20 ألف جنيه، وتبرع مجمع لأبناء الحاج محمد الجمال 50 ألف جنيه عن روح والدهم" .
وتبلغ لمأمور قسم شرطة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء يفيد انقلاب ملاكي تحمل حروف وأرقام "د.هـ. ف 8359" على بعد 30 من كارته رأس سدر اتجاه أبو زنيمة على الطريق الدولي الجديد، أسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة واثنين مصابين من نفس الأسرة.