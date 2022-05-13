أسعار الذهب تنخفض 120 جنيهًا في الجرام بمصر اليوم .. تفاصيل

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والإقتصادية، إن الذهب مثله مثل أى نوع من المعادن يكون له نوع من التذبذب وفقا لسعر الدولار عالميا، حيث كلما قام البنك الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة كلما زاد سعر الدولار، وبالتالي يكون هناك إنخفاض لسعر الذهب.

وأضاف “السيد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن إستقرار الذهب يعتبره الكثير من الأشخاص أنه ملاذ أمن للإستثمار ومخزون للقيمة، وبالتالي يكون هناك زيادة فى أسعار الذهب عالميا بشكل كبير جدا، موضحا أنه خلال الشهرين الماضيين هناك زيادة فى شراء سبائك الذهب بحوالي أكثر من 30%.

وتابع أن شراء المشغولات انحصر نتيجة إتجاه مصر لشراء الذهب كمخزون للقيمة، لافتا إلى أن الذهب ملاذ أمن وميزته هو توافر السيولة عند الحاجة إليها، ولكنه فى حالة مدته كانت قصيرة فليس ملاذا آمنا، لأن هناك تغيرات فى أسعاره عاليا.

وأشار إلى أن اليوم أو خلال الأيام الماضية تم إنخفاض سعر الذهب لأكثر من 120 جنيه للجرام الواحد فى مصر، وهذا معناه أنه ليس ملاذا آمنا.