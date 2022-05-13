محمد إمام: لا وجود لخلافات مع السبكي وانتهيت من تصوير عمهم صباح اليوم| خاص

خاص لـ صدى البلد

أكد الفنان محمد إمام على عمق العلاقة بينه وبين المنتج أحمد السبكي، نافيا وجود إي خلافات بينهما على خلفية ما أثير مؤخرا.



وقال محمد إمام لـ صدى البلد: “لا صحة لما تم نشره عن وجود مشاكل بالتصوير، ولم تحدث أي مشكلات مع السبكي أو شركة الإنتاج، وانتهيت من تصوير فيلم عمهم الساعة 7 صباح اليوم”.

أسرة فيلم عمهم



من جانبه نفى أيضا المنتج أحمد السبكي وقوع خلاف بينه وبين الفنان محمد أمام أدى إلى توقف تصوير فيلم "عمهم" المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى القادم.

وكان قد نشر الفنان محمد لطفي صورة من كواليس فيلم “عمهم”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر محمد لطفي في الصورة بصحبه الفنان محمد إمام، ومحمد سلام، وباسم سمرة، وأحمد السبكي.

وطرح المنتج أحمد السبكي، البوستر التشويقي لأحدث أعماله “عمهم” لـ محمد إمام والذي من المقرر طرحه بموسم عيد الأضحي المبارك في جميع دور العرض السينمائي.