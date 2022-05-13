تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق أولى القوافل الطبية "وصل الخير 2"

أعلن التحالف الوطني للعمـل الأهلـي التنمـوي اليـوم الجمعـة الموافـق ۱۳ مـايو اطـلاق أول القوافـل الطبيـة والـتـي تـأتي ضـمن خطـة الحمايـة الاجتماعيـة للتحالف الـوطني، وذلـك فـي إطـار مبـادرة "وصـل الخيـر ٢"، تنفيـذا لتوجيهـات الـرئيس عبـد الفتـاح السيسـى رئيس الجمهوريـة.

وتـضـم القافلـة الطبيـة الموسـعة والتـي تـم اطلاقهـا فـي محافظة الدقهليـة العديـد مـن التخصصـات الطبيـة منهـا (باطنـة- جلديـة- انـف و اذن جراحـة - عظـام - مـخ واعصـاب -أطفـال - رمـد -مسـالك بوليـة) ، حيـث قامـت جمعيـة مصـ طفى محمـود بتســير فريـق طبـي متخصـص عـلـى اعـلـى مـسـتـوى مـن التأهيـل بالإضـافة إلـى سـيـارات طبيـة مجهـزة.

وأجرت القافلة الكشـف علـى اكثـر مـن ۳۰۰۰ حالـة مـن مختلـف الأعمـار ، واجـراء كافـة الفحوصـات اللازمـة مـا بـيـن رسـم قـلـب وتحاليـل وفحـص بالموجـات الصـوتية، وفـور تشـخيص الحـالات تـم صـرف كافـة العلاجـات المطلوبـة بالمجـان وتحويـل الحـالات التـي تحتـاج الـى تـدخل جراحـي إلـى مستشـفيات متخصصـة لاجــراء العمليـات الجراحيـة بالمجـان وبـدون أي تكلفـة علـى المـواطنين، هـذا بالإضـافة الـى عمـل مـلـف طبـي لكـل حـالـة يحتـوي علـى التـاريخ المرضـي للحالـة والتشخيص وخطـة العـلاج المقـررة وذلـك تسهيلا لمتابعـة هـذة الحـالات ودعمهـا بكافـة أشـكال الرعايـة اللازمـة ضمن خطة الحماية الاجتماعية الشاملة.

وتـأتي القوافـل الطبيـة الشـاملة كأحـد أهـم الانشـطة الاساسية داخـل محـور الرعايـة الصـحية والـذي يعـد المحـور الثـاني مـن مـحـاور خطـة الحمايـة الاجتماعيـة للتحـالف الـوطني للعمـل الاهلـي التنمـوي، وجـدير بالـذكر ان التحـالف يضـم فـي عضـويته مؤسسـات رائـدة فـي مجـال الرعايـة الصـحية والبحـث العلمـي ودعـم المرضـى وهـي (مؤسسـة مجـدي يعقـوب لامـراض وابحـاث القلـب - المعهـد القـومـي لـلاورام - مستش فيات جامعـة القـاهرة مستش في بهيـة - مستش في شـفا الاورمـان - جمعيـة مصـطفى محمـود - مستشـفي النـاس - مستشـفى اهـل مصـر - مستش فى الكبـد المصـري - مؤسسـة راعـي مصر)

التحالف الوطني للعمـل الاهلـي التنمـوي كـان قـد انطلـق فـي ١٣ مـارس ۲۰۲۲ وذلـك بمشـاركة كبـرى مؤسسـات العمـل الأهـلـي والتنمـوي فـي مصـر؛ حيـث يضـم ٢٤ جمعيـة، ومؤسسـة أهليـة وكيانـا خـدميا وتنمويـاء منهـا الاتحـاد الـعـام للجمعيـات والمؤسسـات الأهليـة والـذي يضـم فـي عضـويته 30 اتحـاذا نوعيـا و27 اتحـادا إقليميـا، والتـي تعمـل فـي مختلـف مجـالات التنميـة علـى تنوعهـا مـن خدميـة وصـحية وتوعويـة، وتعليميـة وعمرانية، وغيرها.

يضـم التحـالف الـوطني كـلا مـن الاتحـاد الـعـام للجمعيـات والمؤسسـات الأهليـة ومؤسسـة حيـاة كريمـة ومؤسسـة بيـت الزكـاة والصـدقات المصـري ومؤسسـة الجـود الخيريـة وجمعيـة الأورمـان وبنـك الطعـام المصـري ومؤسسـة مصـر الخيـر ومؤسسـة مجـدي يعقـوب والمعهـد القـومي لـلأورام بكـل فروعـه والهيئـة القبطيـة الإنجيليـ ة ومؤسسـة بهيـة ومؤسسـة أهـل مـصـر ومؤسسـة صـناع الحيـاة ومؤسسـة راعـي مصـر وجمعيـة « رسـالة وجمعيـ ة الباقيـات الصالحات وجمعيـة رعايـة مرضـى الكبـد ومستش فیات جامعـة القـاهرة، وكـذلك مؤسسـة العربـي لتنميـة المجتمـع وجمعيـة الـدكتور مصـطفى محمـود ومؤسسـة صـناع الخيـر ومؤسسـة كـيـر ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين).

قافلة “وصل الخير 2”

قافلة “وصل الخير 2”

قافلة “وصل الخير 2”

قافلة “وصل الخير 2”

قافلة “وصل الخير 2”

قافلة “وصل الخير 2”

قافلة “وصل الخير 2”

قافلة “وصل الخير 2”

قافلة “وصل الخير 2”

قافلة “وصل الخير 2”

قافلة “وصل الخير 2”

قافلة “وصل الخير 2”

قافلة “وصل الخير 2”

قافلة “وصل الخير 2”