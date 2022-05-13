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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ابنة رشوان توفيق تتقدم باستئناف على أحكام رفض قضاياها أمام والدها

الفنان رشوان توفيق
الفنان رشوان توفيق

تقدمت أية رشوان توفيق، ابنة الفنان القدير رشوان توفيق، باستئناف على أحكام صدرت فى الدعاوى الثلاثة التى رفعتها ضد والدها وقضت المحكمة فيهم برفض اثنين والثلاثة بالزامها بدفع مبلغ ٨٩٩ ألف جنيه له.

تفاصيل القضايا الثلاثة

فالدعوى الأولى الأولى طالبت فيها بإلغاء توكيلين حررتهما له، وقضت المحكمة فيها بإلزامها بمصاريف المحاماة وقبولها شكلا ورد ٨٩٩ ألف جنيه للمدعي عليه.

والدعوى الثانية طالبت آية رشوان توفيق، والدها الفنان رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان الأصلية، بإعادة تقسيم شالية رأس سدر، وقضت المحكمة برفض الدعوى.

والدعوى الثالثة طالبت آية رشوان توفيق، فيها ببطلان عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها (صاحبة الدعوى)، وقضت المحكمة برفضها وإلزامهما بالمصروفات.

وقال الدكتور مجد مهران دفاع الفنان رشوان توفيق، إنه تحدد جلسات 9 و22 و26 يونيو لنظر الاستئنافات الثلاث والمقدمة من ابنة موكله أمام دائرة المدني بمحكمة جنوب القاهرة.

 

وأضاف مهران لـ صدى البلد، إن موكله لا يزال يعرض حتى الآن الصلح مع ابنته آية رشوان توفيق، وذلك للم شمل الأسرة من جديد بينهم، وذلك رغم رفض كافة الدعاوى التي رفعتها ضده ومازالت تحارب بالاستئناف أمام ساحات المحاكم بعد رفض الدعاوي

وأوضح أن ابنة الفنان رشوان توفيق، ترفض كافة المساعي للصلح رغم قضاء المحكمة لصالحه، وأنها حتى الآن لا تستجيب رغم أنه منذ بداية الأزمة وهو يعرض الصلح وعدم الدخول إلى ساحات المحاكم.

تفاصيل الدعاوى

وأقامت آية رشوان توفيق، ابنة الفنان رشوان توفيق، دعوى قضائية ثالثة ضد والدها، تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا بأكتوبر، بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية الإعلامية هبة رشوان توفيق، بدعوى استغلاله التوكيل العام الصادر منها لوالدها دون علمها على حد قولها.

وجاءت هذه الدعوى بخلاف الثانية التي تطالب فيها ببطلان عقد "قسمة" أمام دائرة المدني بمحكمة جنوب القاهرة، لبطلان عقود قسمة شاليهات موروثة عن والدتها في مدينة رأس سدر بجنوب سيناء.


دعوى تقسيم شالية رأس سدر

وحملت الدعوى رقم 3127 لسنة 2021، مدني جنوب، ضد كلٍ من: والدها رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان.

وجاء في موضوع الدعوى: تمتلك الطالبة والمعلن إليهم على الشيوع من موروثتهم المرحومة أميمة عبدالرحمن، شاليه بمشروع بمدينة رأس سدر، بجنوب سيناء، وبموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020، والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته طرفًا أول بائعًا، والطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة- كطرف ثان مشريات- تعاقد الأخير على شراء الشالية بمدينة رأس سدر والمكون من طابقين، وقد تم هذا البيع مقابل مائة ألف جنيه، تم سدادها بالكامل.


دعوى إلغاء التوكيلين

وأقامت آية رشوان توفيق، ابنة الفنان رشوان توفيق، دعوى قضائية ثالثة ضد والدها، تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا بأكتوبر، بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية الإعلامية هبة رشوان توفيق، بدعوى استغلاله التوكيل العام الصادر منها لوالدها دون علمها على حد قولها.

وجاءت هذه الدعوى بخلاف الثانية التي تطالب فيها ببطلان عقد "قسمة" أمام دائرة المدني بمحكمة جنوب القاهرة، لبطلان عقود قسمة شاليهات موروثة عن والدتها في مدينة رأس سدر بجنوب سيناء.

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