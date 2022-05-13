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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عزاء السيناريست مجدي الكدش بمساكن شيراتون.. الأثنين

مجدي الدكش
مجدي الدكش

تتلقي عائلة السيناريست مجدي الكدش، العزاء على روحه يوم الأثنين المقبل في مسجد الصديق بمساكن شيراتون، إذ أعلنت نقابة المهن التمثيلية - عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - موعد الجنازة، ونعته. 

 

وكتبت صفحة نقابة المهن السينمائية، عبر فيسبوك: «نقابة المهن السينمائية تنعى الزميل المخرج والسيناريست مجدي محمود الكدش، “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِرَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي” صدق الله العظيم».

 

وأضافوا: «ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المخرج والسيناريست مجدي محمود الكدش، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان، العزاء يوم الاثنين الموافق 16-5-2022 بمسجد الصديق في مساكن شيراتون في المطار، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته».

 

وفاة السيناريست مجدي الكدش

وأعلنت الصفحة الرسمية لقصر السينما والثقافة السينمائية، وفاة السيناريست مجدي الكدش، في بيان رسمي منذ قليل عبر موقع فيسبوك، كما حرص عدد من زملائه بالوسط الفني على وداعه عبر حسابه الشخصي.

وكتبت صفحة قصر السينما بيان تعزية جاء فيه: "تنعى الثقافة السينمائية وقصر السينما ومجلة أبيض وأسود وجميع العاملين بهم السيناريست مجدي الكدش الذي وافته المنية منذ قليل".

فيما عبر المخرج مجدي الهواري عن حزنه لرحيل السيناريست مجدي الكدش، كما نعى الفنان تامر عبد المنعم، السيناريست الراحل، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. سلام يا مجدي".

 

آخر أعمال السيناريست مجدي الكدش

كان آخر أعمال السيناريست مجدي الكدش من بطولة أحمد حلمي، وهو المسلسل الإذاعي العصمة في إيدي الذي أذيع في شهر رمضان الماضي، وقام أيضا بإخراجه.

وكتب مجدي الكدش سيناريو وحوار فيلم “حماده يلعب”، و"الباب يفوت أمل"، ومسلسل “أزمة سكر”، وغيرها من الأعمال الكوميدية الشهيرة.

 

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