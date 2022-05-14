أسعار فئات بيستيون T55 موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

تنتمي السيارة بيستيون T55 موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات وهم، DELUXE و PREMIUM والفئة كاملة التقنيات PREMIUM PLUS.

بيستيون T55 موديل 2022

تستمد السيارة بيستيون T55 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر سعة 1500 سي سي "تيربو"، ويستطيع محرك السيارة ضخ قوة قدرها 169 حصانا، و 258 نيوتن/متر من عزم الدوران مقترن بناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية.

بيستيون T55 موديل 2022

وتصل السرعة القصوى للسيارة بيستيون T55 إلى 190 كيلومتر في الساعة، ومن خلال القدرات الفنية للسيارة يمكنها التسارع والانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/الساعة في فترة زمنية مدتها 9.9 ثانية.

بيستيون T55 موديل 2022

وتحتوي السيارة بيستيون T55 على نظام صوتي وترفيهي، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وزر تفعيل ايقاف المحرك، مع جنوط رياضية، وشبكة أمامية كبيرة الحجم متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح أمامية بتصميم هندسي مميز، واقطاب ثنائية نحيفة على جانبي السقف ومفهوم رباعي الابواب، بالاضافة إلى عواكس ضوئية خلفية، وحساسات حركة، ومرايات جانبية كهربائية مدعوم باشارات ضوئية.

بيستيون T55 موديل 2022

أسعار بيستيون T55 موديل 2022 بالسوق المصري

الفئة الأولى DELUXE بيستيون T55 موديل 2022 بقيمة قدرها 470 ألف جنيه.

الفئة الثانية PREMIUM بيستيون T55 موديل 2022 بقيمة قدرها 490 ألف جنيه.

الفئة الثالثة PREMIUM PLUS بيستيون T55 موديل 2022 بقيمة قدرها 520 ألف جنيه.