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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: لا نمانع من عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

فلاديمير بوتين وفولوديمير
فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن موسكو لا تمانع من حيث المبدأ عقد اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن يجب أن يتم تحضير الوثيقة النهائية.

وخلال لقائه بالصحفيين أوضح بيسكوف حول احتمالية حدوث لقاء بين الرئيسين، قائلاً: "هنا، الموقف لم يتغير بأي شكل من الأشكال، أنتم تعرفون موقف الرئيس الروسي جيداً. لا أحد يرفض من حيث المبدأ إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع، لكن يجب الاستعداد له جيداً والتحضير له".

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كما لفت إلى أن "الأمر يتعلق فقط بوضع وثيقة مناسبة، والتي يجب أن يتم الانتهاء منها بالفعل على أعلى مستوى".

كذلك أضاف أنه لا يوجد تحرك من أجل وضع وثيقة مشتركة من قبل روسيا وأوكرانيا، ومع ذلك، لا يوجد رد من كييف على مقترحات موسكو، قائلاً: "لا يوجد تحرك بشأن الوثيقة حتى الآن. شروطنا معروفة جيداً وقد صيغت بوضوح ووضعت على الورق. كل هذا تم تسليمه للجانب الأوكراني ولا يوجد رد".

تأتي تلك التصريحات بعد أن كان أوضح كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي، الاثنين، أن المفاوضات بين موسكو وكييف بهدف التوصل إلى حل للنزاع يرسي السلام بين البلدين، لم تتوقف أبداً، إنما جرت عن بعد، عبر الإنترنت، بحسب ما نقلت وكالة إنترفاكس.

 

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