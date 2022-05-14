عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيكول سعفان تكشف تفاصيل ارتباطها بالمخرج طارق العريان قبل عام

نيكول سعفان - طارق
نيكول سعفان - طارق العريان

ظهر المخرج طارق العريان، في عدة صور نشرتها حبيبته نيكول سعفان، عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، لتعلن من خلال التعليق على الصور، تفاصيل ارتباطهما. 

وكتبت نيكول سعفان، في تعليقها على صورها مع طارق العريان: «منذ عام واحد مثل اليوم في ميامي»، لتشير إلى أن ارتباطهما جاء منذ أكثر من عام. 

يأتي ذلك بعدما ظهر المخرج طارق العريان في مقطع فيديو قصير نشرته حبيبته نيكول سعفان -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- وذلك في أول ظهور علني لهما معًا، منذ بداية قصة حبهما التي كانت حديث الجمهور منذ بدايتها . 

 

طارق العريان يحتفل بميلاد حبيبته نيكول سعفان

وفي مارس الماضي، أكد المخرج طارق العريان بشكل رسمي لأول مرة، الأخبار التي تداولت على مدار أكثر من عامين، حول ارتباطه بـ نيكول سعفان، التي كانت سببًا في طلاقه من الفنانة أصالة نصري.

ونشر طارق العريان - عبر حسابه على انستجرام- صورة لـ نيكول سعفان، تظهر فيها من ظهرها، وحرص على تهنئتها بعيد ميلادها، قائلًا: «Happy birthday …..انت الحظ». 

الصورة التي نشرها طارق العريان، لـ نيكول سعفان، تعود إلى شهر أكتوبر من عام 2020، وسبق ونشرتها الأخيرة عبر حسابها على انستجرام في ذلك التوقيت.

 

علاقة طارق العريان بـ نيكول سعفان

نيكول سعفان التي تداول صورها مع طارق العريان، تعمل موديل ،وهي أرمينية من أصول سورية، فقد ولدت في سوريا عام 1998، فهي تبلغ من العمر 22 عاما، وبينها وبين طارق العريان فارق عمري كبير يتخطى الـ 30 عاما.

وهاجرت أسرة نيكول من سوريا إلى أرمينيا وعاشت حياتها هناك، والتحقت بالجامعة حيث درست التسويق لكن حبها لعالم الفن جعلها تدخل مجال الأزياء وتعمل كموديل ، وخلال السنوات الأخيرة الماضية عادت لمصر وعاشت فيها فترة ومن هنا كانت بداية انطلاقتها الفعلية تحديدًا في 2018.

بدأت نيكول سعفان في الظهور في العديد من المناسبات الفنية والاحتفالات ، وظهرت مع العديد من المخرجين والمنتجين كان منهم طارق العريان ، وظهرت مؤخرًا، في أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للفنان عمرو دياب، التي كانت من إخراج "العريان".

وطارق العريان يبلغ من العمر 56 عاما أي أن فارق العمر بينهما 34 عاما وهو أمر مثير للجدل حيث انتقده رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد معرفة ذلك، وبعد أن تم الكشف عن حقيقة سر طلاق أصالة وطارق العريان.

طارق العريان المخرج طارق العريان نيكول سعفان حبيبة طارق العريان طارق العريان ونيكول سعفان زواج طارق العريان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب تنخفض 120 جنيهًا في الجرام بمصر اليوم .. تفاصيل

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

التعليم تنفي وقف امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بسبب ضعف السيرفرات

حالة الطقس.. أمطار خلال ساعات على مناطق متفرقة بينها القاهرة الكبرى

زلزال داخل تويتر بعد مغادرة مسؤولين كبار ووقف التوظيف

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| مكالمة عادل إمام لابنة سعيد صالح.. حقيقة طلاق أصالة.. إلغاء حفلات لوفاة الشيخ خليفة بن زايد

حقي هاخده بالقانون.. إيمان العاصي تنفي صلتها بأغنية فيلم فارس

مسلسل الاختيار 3.. مرسي والشاطر يرفضان التحالف مع حزب النور

حسيت بابا اللي بيكلمني.. ابنة سعيد صالح تروي كواليس مكالمة عادل إمام

مسعد فودة ينعى الشيخ خليفة بن زايد

قاطعوها دي أسوأ خدمة وقلة ذوق .. يسرا اللوزي تتعرض للسرقة

إلغاء حفل محمد عبده في البحرين لوفاة خليفة بن زايد

بـ مغازلة زوجها .. أصالة ترد على شائعة طلاقها من فائق حسن

ترشيحاتنا

بيرسي تاو يقود هجوم الأهلي المتوقع أمام وفاق سطيف بدوري أبطال إفريقيا

إصابة رئيسة وزراء نيوزيلندا بفيروس كورونا

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

ستة أيام من شوال .. احذر صيامها في هذه الحالة

موتورولا تطلق أحدث هواتف الفئة المتوسطة لعام 2022

انتصار في ضيافة صدى البلد لتكريمها عن توبة وأحلام سعيدة .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب ينصب على 25 امرأة بـ زرع عصا مصاصة تحت جلودهن بفنزويلا

انتصار في ضيافة صدى البلد لتكريمها عن توبة وأحلام سعيدة .. صور

ظهرت في فيديو فاضح.. قصة الهجوم على عارضة الأزياء السعودية مودل روز

اتجوزني وهتوب.. من هي الحسناء إنجي خوري التي طلبت أدهم نابلسي للزواج؟

فيديو

والدها يناشد السيسي علاجها.. مرض نادر يصيب طفلة ويوقف نموها

من سائق توك توك إلى مستريح المواشي.. حكاية مصطفى البنك

اصطدمت بالعمود.. تفاصيل جديدة في حادث سيارة الفتيات الخمس ببورسعيد

حماية أم استعراض؟.. قصة مدرسة تمشي بصحبة البودي جاردات

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ