موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يحل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى يحل ضيفا على نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري اليوم السبت على ملعب مركب محمد الخامس فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وحقق المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي أقيم على ملعب استاد السلام السبت الماضي.



فيما تأهل فريق الوداد البيضاوي المغربي على ملعبه إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد التعادل مع نظيره فريق بيترو أتليتكو الأنجولي مساء أمس الجمعة فى مباراة الإياب.

وتنطلق مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم السبت 14 مايو 2022 عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الموافق العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 11:00 مساء بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.



وتقام مباراة الأهلي ووفاق سطيف على أرض ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائر.

وتنقل مباراة الأهلي ووفاق سطيف مساء اليوم السبت عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الرسمي للبطولة، ولكن بعيدأً عن هذه القناة المشفرة وذات الاشتراك هناك قناة أرضية مجانية سوف تبث مباراة الأهلي ووفاق سطيف.

وتنقل قناة الجزائرية الأرضية مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا حيث تبث القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات بثاً مجانياً للمباراة التي تأتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .



تردد قناة الجزائرية الأرضية يأتي عبر القمر الصناعي المصري نايل سات ويحمل اسم Programme NationalHD على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.

النادي الأهلى فى زيارته رقم 12 للملاعب الجزائرية فى تاريخ المشاركات الافريقية يسعى إلى تحقيق الفوز والتتويج باللقب الحادى عشر فى تاريخه يوم 30 مايو الجاري فى نهائى دورى أبطال إفريقيا فى اللقاء المقرر أن يقام على ملعب استاد مركب محمد الخامس.

صدى البلد يستعرض المواجهات التى جمعت النادي الأهلي بالأندية الجزائرية خارج الديار



البداية كانت فى بطولة ابطال الدورى 1976 وأول مباراه فى أولي مشاركات الأهلي فى تاريخ فى البطولات الافريقية حيث التقى بمولودية الجزائر فى ستاد 5 جولية فى ذهاب دور الـ 16 وانتهت بهزيمة الأهلى 3-0 بأهداف محمد عزوز وعبد السلام بوسرى وزبير باشى وخرج الاهلى من البطولة على يد المولودية بعد فوزه فى الاياب 1-0 فقط فى القاهرة.

وفى 1984 عاد النادي الأهلى للجزائر حيث إلتقى مرة أخرى بمولودية الجزائر فى دور الـ 16 بكأس الكؤوس وأقيمت مباراة الذهاب على ستاد 5 يولو وخسرها المارد الأحمر بنتيجة 1-0 بهدف سعيد ماغيش وتمكن الاهلى من المرور للدور التالى بعد فوزه فى القاهرة 3-1.



المواجهة الثالثة كانت فى عام 1988 فى الدور نصف نهائى بطولة أبطال الدورى حيث التقى الأهلى بـ الهابط الى الدرجة الثانية فريق وفاق سطيف حيث أقيم لقاء الذهاب فى ستاد 8 مايو فى سطيف وانتهى بفوز الجزائريين 2-0 بهدفى عبد الرزاق رحمانى ومصطفى غريب وتم إقصاء الأهلى أمام الوفاق بعد الفوز 2-0 فى القاهرة والخسارة بركلات الترجيح.



المواجهة الرابعة كانت في عام 2001 فى مجموعات دورى الأبطال حيث تواجه الأهلى مع شباب بلوزداد فى ختام الدور وأقيمت المباراة فى ستاد 20 آوت وحقق الأهلى انتصار تاريخى بنتيجة 1-0 بهدف إبراهيم سعيد وكان سببا مباشرا فى تأهل الأهلى واستكمال مشوار اللقب.

المواجهة الخامسة كانت فى دورى الأبطال عام 2005 والمنافس هذه المرة كان اتحاد العاصمة حيث التقى الفريقان فى ذهاب دور الـ 16 على ستاد عمر حمادى وفاز الأهلى بنتيجة 1-0 بتسديدة محمد بركات وتأهل للدور التالى بهدف التعادل 2-2 فى القاهرة.

المواجهة السادسة كانت أمام شبيبة القبائل فى ختام دورى المجموعات لدورى الابطال عام 2006 وأقيمت المباراة على ملعب ستاد 5 يوليو وانتهت بالتعادل 2-2 بثنائية محمد ابو تريكة قابلتها ثنائية من شيخ عمر دابو.

المباراة السابعة كانت مرة أخرى أمام شبيبة القبائل فى دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2010 ولكن أقيم اللقاء هذه المرة على ستاد 1 نوفمبر وتنتهى بفوز الشبيبة بنتيجة 1-0 بهدف محمد زيتى.

المواجهة الثامنة كانت فى مجموعات دورى الأبطال عام 2011 وتعادل فيها الأهلى أمام مولودية الجزائر 0-0 على ستاد 5 يوليو.

المواجهة التاسعة كانت فى كاس السوبر الافريقى عام 2015 أمام وفاق سطيف بطل دورى الأبطال وأقيمت المباراة على ملعب ستاد مصطفى شاكر فى البليدة وانتهت بالتعادل 1-1 بهدفى عبد المالك زياية وعماد متعب ثم خسر الاهلى اللقب بركلات الترجيح.

المواجهة العاشرة كانت لملعب وفاق سطيف فى إياب نصف نهائى دورى الأبطال عام 2018 وانتهت المباراة بهزيمة الأهلى بنتيجة 2-1 بهدفى محمد بكير وحسام غشة مقابل هدف وليد سليمان والذى كان كافيا لمرور الأهلى للنهائى.



المواجهة الحادية عشر كانت مع فريق شبيبة الساورة في مجموعات دوري الأبطال عام 2019 وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 هدف ليحيى شريف مقابل هدف متأخر لكريم نيدفيد.