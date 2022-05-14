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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بـ الأدوار الإقصائية.. الرباعية وش السعد على الأهلي في إفريقيا

مباراة الأهلي ووفاق
مباراة الأهلي ووفاق سطيف

يحل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى ضيفا على نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري اليوم السبت على ملعب مركب محمد الخامس في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
 

وحقق المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي أقيم على ملعب استاد السلام السبت الماضي.
 

فيما تأهل فريق الوداد البيضاوي المغربي على ملعبه إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد التعادل مع نظيره فريق بيترو أتليتكو الأنجولي مساء أمس الجمعة فى مباراة الإياب.

 

وتنطلق مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم السبت 14 مايو 2022 عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الموافق العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 11:00 مساء بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.
 

وتقام مباراة الأهلي ووفاق سطيف على أرض ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائر.

 

وشهدت مشاركات الأهلي القارية على مدار تاريخه أنه عندما يفوز ذهابا بنتيجة 4-0 فى المواجهات الإفريقية الإقصائية يتأهل إلى الأدوار التالية عبر تحقيق الفوز أو التعادل.
 

فى الدور الأول لبطولة أبطال الدورى عام 1987 فاز الأهلي 4-0 على بانتيريس نوار الرواندى ذهابا وتعادل فى مباراة العودة بنتيجة 1-1.
 

فى الدور الأول لدوري الأبطال عام  2018 حقق الأهلى فوزا بنتيجة 4-0 على مونانا الجابونى ذهابا وفاز فى لقاء العودة بنتيجة 3-1.

 

فى الدور التمهيدى لدورى الأبطال عام 2020 فاز الأهلي بنتيجة 4-0 على نظيره فريق اطلع بره الجنوب السوداني ذهابا وتغلب عليه فى لقاء الإياب بنتيجة 9-0.

 

قناة مجانية 

وتنقل مباراة الأهلي ووفاق سطيف مساء اليوم السبت عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الرسمي للبطولة ولكن بعيدأً عن هذه القناة المشفرة وذات الاشتراك هناك قناة أرضية مجانية سوف تبث مباراة الأهلي ووفاق سطيف.

 

وتنقل قناة الجزائرية الأرضية مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا حيث تبث القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات بثاً مجانياً للمباراة التي تأتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .
 

تردد قناة الجزائرية الأرضية يأتي عبر القمر الصناعي المصري نايل سات ويحمل اسم Programme NationalHD على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.

 

كان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي حذر لاعبيه من التدخلات القوية على ملعب التدريب الحالي الذي خاض عليه الفريق الأحمر تدريبه الأول بالجزائر استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري يوم السبت المقبل في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دورى أبطال أفريقيا .
 

وجاءت تحذيرات موسيماني للاعبيه بسبب سوء أرضية الملعب الفرعي لاستاد 5 جويلية الذي ستضيف تدريبات الفريق الأحمر بالجزائر، وتعرض أرضية الملعب وهو ما اشتكى منه الأهلي وطالب بتغيير ملعب التدريب بالجزائر.
 

وتأكد غياب الموزمبيقى لويس ميكيسونى لاعب النادى الأهلي عن مباراة فريقه امام وفاق سطيف الجزائري المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت بملعب 5 يوليو فى إياب نصف نهائى دوري الابطال الافريقى بعد تعرضه للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة فى مران المارد الأحمر هناك .

 

فيما إقترب عمرو السولية من الغياب عن اللقاء أيضاً بسبب عدم انتهائه من برنامجه التأهيلى للتعافى من شد العضلة الخلفية حيث لا زال يؤدى اللاعب برنامج الجري حول الملعب ولم يشارك فى المران الأخير.

الأهلى وفاق سطيف دوري ابطال افريقيا بيتسو موسيماني الوداد البيضاوي بيترو اتليتكو مباراة الأهلي ووفاق سطيف قناة بي إن سبورتس قناة الجزائرية

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