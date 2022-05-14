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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد حماد لـ صدي البلد: مواقع التواصل أظهرت شغف الجمهور بالموسيقي التصويرية

خالد حماد
خالد حماد

أكد الموسيقار الكبير خالد حماد ان مواقع التواصل الإجتماعي أظهرت مدي تقدير وشغف الجمهور بالموسيقي التصويرية وصناعها . 

وتابع خالد حماد فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : انه قبل انتشار مواقع التواصل الإجتماعي كان من الممكن ان يعتقد صناع الموسيقي التصويرية ان الجمهور غير مهتم بشكل كبير بها ، ولكن حين أتيحت الوسيلة للتعبير عن الرأى ، وجدنا ان هناك أشخاص مهوسين بالموسيقي التصويرية .

ويضيف خالد حماد : فوجئت ان الجمهور يتذكر أعمال لي ، قد لا أتذكرها ، فقد كان الاعتقاد السائد ان المستمعين لا يهتمون سوي بالأغاني ، ولكن أتضح عكس ذلك . 

معالي الوزير : 

وكان قد أكد الموسيقار خالد حماد ان فيلم معالي الوزير من أصعب الأعمال الفنية التى قام بوضع الموسيقى التصويرية الخاصة بها .

وتابع خالد حماد فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : صعوبة فيلم معالي الوزير  كانت تكمن فى مدي التناقض فى شخصية البطل والتى قدمها الفنان الكبير أحمد زكي ، فهو مسؤول كبير ، الا انه فى الوقت ذات لديها تناقض داخل شخصيته ، وكان لابد من تقديم جملة موسيقية تكشف عن هذا التناقض. 

خالد حماد الموسيقار المصري خالد حماد مواقع التواصل الاجتماعي الموسيقى التصويرية art entertainment

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