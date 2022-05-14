هاشتاج خطوتين على المجد يا أهلي يتصدر الترند.. ومغردون: أفريقيا يا أبطال

دشن جمهور النادي الأهلي هاشتاج خطوتين علي المجد يا اهلي ، لدعم الفريق قبل لقاء نظيره الجزائري وفاق سطيف في دوري أبطال افريقيا اليوم السبت على ملعب مركب محمد الخامس فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

و تصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا و جاءت التعليقات كالاتي :

ويحل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى ضيفا على نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري اليوم السبت على ملعب مركب محمد الخامس فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وحقق المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الذى أقيم على ملعب استاد السلام السبت الماضي.



فيما تأهل فريق الوداد البيضاوي المغربي على ملعبه إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد التعادل مع نظيره فريق بيترو أتليتكو الأنجولي مساء أمس الجمعة فى مباراة الإياب.

ومن المتوقع أن يدفع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بتشكيل يضم كل من : محمد الشناوى في حراسة المرمى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلى معلول ومحمد هانى واليو ديانج وأفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبيرسى تاو.