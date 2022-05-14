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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| تشييع جنازة ودفن جثمان الشيخ خليفة بن زايد .. روسيا تقرر حرمان فنلندا من الكهرباء

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات القليلة المقبلة، عددًا كبيرًا من أهم وأبرز الموضوعات على الصعيدين الإقليمي والدولي يتصدرها خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات واستمرار التعازي الدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

الأمير خالد بن سلمان يعزي الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد.
أعرب نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم السبت، عن خالص تعازيه لدولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

مراسم تشييع جنازة ودفن جثمان الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات ..شاهد
شيعت دولة الإمارات، الجمعة، جنازة الرئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث دُفن جثمانه في مقبرة البطين في العاصمة أبوظبي.

بايدن: الشيخ خليفة بن زايد كان شريكا وصديقا حقيقيا للولايات المتحدة
نعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية الجمعة.

ملكة بريطانيا تنعى خليفة بن زايد: كرّس حياته لتقوية علاقات الإمارات بحلفائها
أعربت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عن تعازيها لدولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، في وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

العاهل السعودي ناعيًا خليفة بن زايد: نعزّي أنفسنا في وفاة أخي العزيز
عرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن تعازيه في وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية صباح  الجمعة.

وفاة رئيس الإمارات.. خليفة بن زايد حكاية 55عاما فى بلاط الحكم ..ثاني قادة الدولة الاتحادية ونجل مؤسسها وصانع نهضة أبوظبي

محمد بن راشد يبايع محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات

محمد بن راشد يبايع محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، الجمعة، مبايعته لحاكم أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للإمارات خلفا للرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد.

محمد بن راشد يتولى شئون الإمارات بعد وفاة الشيخ خليفة وفقا للدستور
رحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، عن عمر يناهز 73 عاما، لتتجه الأنظار إلى أبوظبي حيث من المفترض أن تشهد الأيام المقبلة إعلان خليفة للرئيس الراحل.

بايدن: يجب فتح تحقيق فى الاعتداء الإسرائيلي على جنازة شيرين أبو عاقلة
رد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على سؤال صحفي بشأن تشييع جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في القدس الجمعة.

فرنسا وإيطاليا تدينان استخدام الاحتلال الإسرائيلي للعنف خلال جنازة شيرين أبو عاقلة
أدانت فرنسا وإيطاليا، استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للعنف خلال تشييع جنازة وعزاء الإعلامية الراحلة شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة الإخبارية، والتي استشهدت في أثناء أداء عملها في جنين برصاص الجنود الإسرائيليين.

النيابة الفلسطينية: مقذوف عالي السرعة أطلقته قوات الاحتلال وراء استشهاد شيرين أبو عاقلة
كشفت النيابة العامة الفلسطينية نتائج التحقيقات الأولية حول استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، أثناء تغطيتها لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين بالضفة الغربية.

بعد إعلان الانضمام للناتو.. روسيا تقرر حرمان فنلندا من الكهرباء
كشف مصدر مسئول الجمعة، أن روسيا ستعلق إمدادات الكهرباء عن فنلندا في نهاية هذا الأسبوع، مع تصاعد التوترات بشأن محاولة هلسنكي لحلف شمال الأطلسي في أعقاب الصراع في أوكرانيا.

 

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