إزالة 2 مليون متر مكعب من المخلفات في تطوير سور مجرى العيون

تحدث المهندس محمد الدسوقي، مدير مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون وعين الصيرة، عن آخر تفاصيل تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، قائلًا :" المنطقة في بدايتها كانت عبارة عن مباني عشوائية وفي إطار جهود الدولة لتطوير المناطق العشوائية تم عمل بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة و هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير هذه المنطقة".



وأضاف محمد الدسوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" والمُذاع على فضائية " دي إم سي"، :" قبل البدء في عملية التطوير الدولة كانت حريصة على توفير سكن بديل لمن كان يعيش في هذه المنطقة"، متابعًا أنه تم توفير سكن في مدينة بدر بجانب توفير ورش حديثة على أعلى مستوى في منطقة الروبيكي وبذلك أصبح مكان العمل بجانب مكان سكنهم .



وأوضح "الدسوقي"، أنه قبل البدء في التنفيذ تم إزالة أكثر من 2 مليون متر مكعب من المخلفات، معقبًا أن هذا المشروع عبارة عن 79 عمارة ومول تجاري على مساحة 95 فدان وحاليًا تم إنجاز الخرسانات لهذه العمارات وتصميمها مستوحى من الطراز الإسلامي لكي نحافظ على الهوية التاريخية للمنطقة .

وتابع :" بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد من وباء كورونا والظروف الاقتصادية إلا إننا شاغلين على مدار الـ 24 ساعة عشان نخلص المشروع في الموعد المحدد".



