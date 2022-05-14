أرامكو السعودية في المرتبة الثالثة من 2000 شركة بقائمة فوربس جلوبال

ظهرت 16 شركة سعودية في قائمة “فوربس 2000” العالمية لعام 2022 من بين 41 شركة من منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يقارب 40% من شركات المنطقة.

وجاءت شركة أرامكو السعودية في المرتبة الثالثة عالميًّا من بين 2000 شركة عالمية في قائمة "فوربس جلوبال 2000" لأفضل 2000 شركة في العالم، خلف شركتي بيركشاير هاثاواي الأمريكية والبنك الصناعي والتجاري الصيني.

فيما جاءت شركتا أمازون وأبل في المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي.

وقامت فوربس بتقييم الشركات باستخدام أربعة مقاييس: المبيعات، والأرباح والأصول والقيمة السوقية.

واستخدمت المجلة أحدث البيانات المالية المتاحة لمدة 12 شهرًا اعتبارًا من 22 أبريل 2022 لحساب المقاييس المستخدمة للترتيب.