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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تشن حملة بمحيط الأكشاك والمقاهى وتضبط 63 تاجر مخدرات

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافتيريات.

وعقب تقنين الإجراءات، قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بجميع أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافتيريات على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومشاركة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة لأكاديمية الشرطة.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 51 قضية متنوعة، حيث بلغ عدد المتهمين فيها 63 متهما.

وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت 15.400 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو، وزنت 10 كيلو جرامات، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت 3٫770 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت 2,130 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس "الشابو"، وزنت 110 جرامات، و1084 قرصا مخدرا من عقار الترامادول، و719 قرصا مؤثرا، و50 قرصا مخدرا من عقار الكبتاجون، وتنفيذ 26 حكما قضائيا متنوعا.

كما تم ضبط “مبلغ مالى – طبنجة صوت – 63 هاتف محمول –3 سيارات – 7 دراجات نارية – 7 ميزان – 14 قطعة سلاح أبيض”. 

ولاقت تلك الحملة استحسان ورضا المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان، وجار استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.

أجهزة وزارة الداخلية العناصر الإجرامية المواد المخدرة ب لمقاهى والكافتيريات

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