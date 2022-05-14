لتعزيز دفاعات الحلفاء.. البنتاجون يحافظ على وجود 100 ألف جندي أمريكي بأوروبا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن عودة أكثر من عشرة آلاف جندي إلى أمريكا، بعد أن أرسلوا إلى أوروبا وسط الحرب الأوكرانية، موضحة أنه سيتم إرسال وحدات جديدة بدلًا منهم، لسيظل العدد الفعلي للقوات الأمريكية في أوروبا قرابة المائة ألف جندي، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

ووفقًا للبنتاجون ، من المرجح أن يستغرق التناوب الكامل لنحو 10500 جندي في دول مثل ألمانيا وبولندا ورومانيا شهرين.

وقال الجيش إن نحو 8400 من الجنود المتجهين الآن لتعزيز دفاعات الدول الحليفة في الناتو سيأتون من الفرقة 101 المحمولة جواً في فورت كامبل ، كنتاكي ، وفرقة الفرسان الأولى في فورت هود ، تكساس.

وأضاف أن لواء الطيران القتالي التابع للفرقة المدرعة الأولى من فورت بليس ، تكساس ، سينشر جنودًا آخرين ويعفيهم كجزء من التناوب المنتظم الذي يهدف لتعزيز قوة الناتو وردع روسيا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي خلال إفادة صحفية إن " عمليات نشر القوات هذه عبارة عن بدائل واحدة لوحدة واحدة ، الأمر الذي سيترك الوضع العام لقواتنا في المنطقة - حوالي 100 ألف - دون تغيير".

وأضاف كيربي بأن الوحدات التي ستعود ويتم استبدالها ستعود إلى أمريكا بعد إجراء عمليات تدوير للمسؤوليات".

وتعد عمليات الانتشار الجديدة علامة على عدم وجود خطط فورية لدى إدارة البنتاجون والرئيس جو بايدن لتخفيف رد الفعل ضد غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتعثر ، والذي أثار غضب التحالف ووحده لكنه لا يظهر أي بوادر على الانتهاء.

وأمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بهذه الخطوات، التي تأتي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من أول نشر لقوات إضافية بسبب الصراع.

وأفدت وسائل إعلام أميكية بأنه تم إرسال 3000 جندي مبدئيًا من الفرقة 82 المحمولة جوا والفيلق 18 المحمول جوا إلى أوروبا في 2 فبراير كإظهار لقوة الدول الغربية - قبل أسابيع من اتخاذ بوتين قرار غزو أوكرانيا ، الجمهورية السوفيتية السابقة الواقعة على حدود بلاده.

وبعد الغزو ، تم نقل المزيد من القوات الأمريكية - بما في ذلك كتيبة مشاة مقرها إيطاليا ، وطائرات مقاتلة من طراز F-35 وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي إلى دول أوروبا الشرقية مثل ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ، التي تشكل حدود حلف الناتو.

قال بايدن مرارًا إن القوات الأمريكية لن تقاتل في أوكرانيا ، وإن وجود القوات الأميركيةفي أوروبا إلى حد كبير بادرة رمزية وتحذير لروسيا للبقاء خارج دول الناتو.

وقام حوالي 160 من أفراد الحرس الوطني الأمريكي بتدريب الأوكرانيين في ألمانيا على كيفية استخدام الأسلحة والمعدات الجديدة الواردة إليهم، بما في ذلك المدفعية والرادارات والطائرات بدون طيار ، القادمة من الولايات المتحدة ودول أخرى.

تبدو روسيا الآن غارقة في المستنقع في منطقة دونباس الشرقية بعد أن فشلت في وقت سابق في الحرب من الاستيلاء على العاصمة كييف، وتقوم القوات الأوكرانية بمقاومة شديدة للروس باستخدام مدافع الهاوتزر الأمريكية .

وتحدث أوستن أمس الجمعة مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو لأول مرة منذ فبراير وحث موسكو على الدعوة لوقف إطلاق النار في الحرب.