عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتعزيز دفاعات الحلفاء.. البنتاجون يحافظ على وجود 100 ألف جندي أمريكي بأوروبا

جنود أمريكيين
جنود أمريكيين

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن عودة أكثر من عشرة آلاف جندي  إلى أمريكا، بعد أن أرسلوا إلى أوروبا وسط الحرب الأوكرانية، موضحة أنه سيتم إرسال وحدات جديدة بدلًا منهم، لسيظل العدد الفعلي للقوات الأمريكية في أوروبا قرابة المائة ألف جندي، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

ووفقًا للبنتاجون ، من المرجح أن يستغرق التناوب الكامل لنحو 10500 جندي في دول مثل ألمانيا وبولندا ورومانيا شهرين.

وقال الجيش إن نحو 8400 من الجنود المتجهين الآن لتعزيز دفاعات الدول الحليفة في الناتو سيأتون من الفرقة 101 المحمولة جواً في فورت كامبل ، كنتاكي ، وفرقة الفرسان الأولى في فورت هود ، تكساس.

وأضاف أن لواء الطيران القتالي التابع للفرقة المدرعة الأولى من فورت بليس ، تكساس ، سينشر جنودًا آخرين ويعفيهم كجزء من التناوب المنتظم الذي يهدف لتعزيز قوة الناتو وردع روسيا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي خلال إفادة صحفية إن " عمليات نشر  القوات هذه عبارة عن بدائل واحدة لوحدة واحدة ، الأمر الذي سيترك الوضع العام لقواتنا في المنطقة - حوالي 100 ألف - دون تغيير".

وأضاف كيربي بأن الوحدات التي ستعود ويتم استبدالها ستعود إلى أمريكا بعد إجراء عمليات تدوير للمسؤوليات".

وتعد عمليات الانتشار الجديدة علامة على عدم وجود خطط فورية لدى إدارة البنتاجون والرئيس جو بايدن لتخفيف رد الفعل ضد  غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتعثر ، والذي أثار غضب التحالف ووحده لكنه لا يظهر أي بوادر على الانتهاء.

وأمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بهذه الخطوات، التي تأتي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من أول نشر لقوات إضافية بسبب الصراع.

وأفدت وسائل إعلام أميكية بأنه تم إرسال 3000 جندي مبدئيًا من الفرقة 82 المحمولة جوا والفيلق 18 المحمول جوا إلى أوروبا في 2 فبراير كإظهار لقوة الدول الغربية - قبل أسابيع من اتخاذ بوتين قرار غزو أوكرانيا ، الجمهورية السوفيتية السابقة الواقعة على حدود بلاده.

وبعد الغزو ، تم نقل المزيد من القوات الأمريكية - بما في ذلك كتيبة مشاة مقرها إيطاليا ، وطائرات مقاتلة من طراز F-35  وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي إلى دول أوروبا الشرقية مثل ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ، التي تشكل حدود حلف الناتو.

قال بايدن مرارًا إن القوات الأمريكية لن تقاتل في أوكرانيا ، وإن وجود القوات الأميركيةفي أوروبا إلى حد كبير بادرة رمزية وتحذير لروسيا للبقاء خارج دول الناتو.

وقام حوالي 160 من أفراد الحرس الوطني الأمريكي بتدريب الأوكرانيين في ألمانيا على كيفية استخدام الأسلحة والمعدات  الجديدة الواردة إليهم، بما في ذلك المدفعية والرادارات والطائرات بدون طيار ، القادمة من الولايات المتحدة ودول أخرى.

تبدو روسيا الآن غارقة في المستنقع في منطقة دونباس الشرقية بعد أن فشلت في وقت سابق في الحرب من الاستيلاء على العاصمة كييف، وتقوم القوات الأوكرانية بمقاومة شديدة للروس باستخدام مدافع الهاوتزر الأمريكية .

وتحدث أوستن أمس الجمعة مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو لأول مرة منذ فبراير  وحث موسكو على الدعوة لوقف إطلاق النار في الحرب.

البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية اوروبا لحرب الأوكرانية أمريكا ألمانيا وبولندا ورومانيا ردع روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

أسعار الذهب تنخفض 120 جنيهًا في الجرام بمصر اليوم .. تفاصيل

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

الجنيه الذهب يسجل 8920 جنيها .. أسعار الجرام فى الأسواق اليوم السبت

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

حالة الطقس.. أمطار خلال ساعات على مناطق متفرقة بينها القاهرة الكبرى

موضوعات متعلقة

طول الحرب الأوكرانية يبدأ في شق وحدة الغرب ضد روسيا.. معسكر يؤيد الدخول في مفاوضات جادة مع الكرملين وآخرين يفضلون التأجيل.. ألمانيا وفرنسا وإيطاليا يسعون للسلام وأمريكا العكس

فخ للإيقاع بروسيا.. وكالة ناسا والبنتاجون يدخلان في خط الأزمة الأوكرانية

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بسبب حرب أوكرانيا.. الملايين يواجهون شبح الجوع

مسؤول عسكري أمريكي:القوات الروسية لا تحقق أي مكاسب كبيرة في دونباس الشرقية

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: قانون المساعدات لأوكرانيا أمر حاسم للدفاع عن ديمقراطيتهم

وزيرة الخارجية الألمانية تطالب من بوتشا بمحاسبة المتورطين في جرائم الحرب

جريمة حرب.. انتشال 44 جثة من تحت الأنقاض في إيزيوم

وزيرة الخارجية الألمانية تزور أوكرانيا في أعقاب التوترات الدبلوماسية

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: العشوائية في تلقي العلوم الشرعية أنتجت لنا عقليات مشوهة

خلال اجتماعات وفد برلمان المتوسط رفيع المستوى مع المسؤولين والوزراء المغاربة ..أبو العينين يضع روشتة اقتصادية للتعاون بين دول المتوسط لمواجهة الأزمات الاقتصادية الحالية

البنك الدولي: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يسير على الطريق الصحيح

العسومي مهنئا بن زايد برئاسة الإمارات: واثقون في قدرته على مواصلة العطاء

روسيا توقف إمدادات الكهرباء إلى فنلندا

الرئيس الفنلندي يخبر نظيره الروسي بتفاصيل انضمام بلاده للناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يفكر في الريال ولن يحتفل بالفوز.. ليفربول يسعى لتحقيق الكأس الثامن على حساب تشيلسي

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

المحيط يقتلع منزلًا من مكانه وسط فيضانات مدمرة في أمريكا| شاهد

معجزة.. باحثون ينجحون في إعادة إحياء عيون الموتى

فيديو

عصا تحت الجلد لمنع الحمل.. أغرب جريمة لـ طبيب مزيف في فنزويلا.. فيديو جراف

تأثير مادة الفلورسين.. تفاصيل جديدة في قضية مارينا صلاح.. فيديوجراف

أجمل فنانة مصرية.. لماذا اعتزلت جيهان نصر الفن رغم نجاحاتها المتتالية؟ فيديوجراف

قلدت ضحكة نبيلة عبيد..انتصار: اتمنى إعادة تقديم فيلمي الوحل ورابعة العدوية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ