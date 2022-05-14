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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإعلان عن طاقم تحكيم رابع مباريات نهائي دوري السلة

صدى البلد

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة السلة عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الرابعة في سلسلة نهائي دوري السوبر موسم 2021-2022.


وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على صالة حسن مصطفى وتذاع عبر قناة الاتحاد المصري لكرة السلة عبر يوتيوب.


ويضم طاقم تحكيم المباراة كلًا من البولندي فويتيشك ليسكا والسلوفيني بوريس كرييتش على أن يتواجد الحكم الدولي المصري إسلام وحيد.


وسبق وأدار البولندي فويتيشك ليسكا عدد من المبارايات الدولية الكبرى مثل "تصفيات كأس العالم 2023، تصفيات دوري أبطال أوروبا 2022، نهائيات بطولة أوروبا، نهائيات كأس العالم 2019".


فيما أدار السلوفيني بوريس كرييتش هو الآخر عديد من المباريات في بطولات كبرى مثل " تصفيات كأس العالم 2023، تصفيات دوري أبطال أوروبا 2022، نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2021 ولقاء تحديد مراكز من الـ 5 لـ 8 في بطولة كأس العالم 2019 بين بولندا والتشيك".


بينما سبق وأدار الحكم الدولي المصري إسلام وحيد نهائي بطولة الأندية العربية أعوام 2015-2016-2019 بجانب نهائي البطولة العربية للمنتخبات 2017 ونهائي البطولة العربية للسيدات في لبنان، بالإضافة إلى مشاركته في تصفيات بطولة BAL 2022.

الأهلى الاتحاد المصري كرة السلة الاتحاد السكندري حسن مصطفي دوري ابطال أوروبا

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