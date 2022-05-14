عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لعبة فورتنايت تتيح النسخة الأصلية من أداة Robocop داخل متجرها

لعبة فورتنايت تتيح
لعبة فورتنايت تتيح النسخة الأصلية من أداة Robocop داخل متجره

أتاحت لعبة فورتنايت أداة Robocop النسخة الأصلية والتى طال انتظارها من قبل اللاعبين لفترة طويلة حيث يمكن للاعبين تحميلها من متجر Fortnite كما سيحصل اللاعبون على أداة  ED-209 المميزة .

 

وبحسب موقع PC Gamer  فإن الحصول على أداة Robocop في لعبة فورتنايت يتيح للاعبين تطبيق القانون والعدالة كما يمكن للاعب الحصول على لبس أداة تنفي القانون ليتجه إلى التغلب على الفساد المنهجي ويحارب الشر .  

لعبة Resident Evil Re:Verge تتصدر ساحة ألعاب الفيديو من جديد

من بينها شيرلوك هولمز.. أفضل 5 ألعاب فيديو بوليسية ومليئة بالإثارة

أما بالنسبة لأداة ED-209 فيمكن أيضا للمستخدمين الحصول عليها من متجر Fortnite وسيحصل فيها اللاعب على شخصية مثيرة بلبس جديد مع عدد من الأسلحة حيث تعيد الأدوات الجديدة في اللعبة الأذهان إلى أفلام الحركة في حقبة الثمانينات.  

 

وكان من بين أشهر الأفلام التى تتسق مع الأدوات الجديدة سلسلة أفلام Terminator باعتبارها بعضًا من رموز الحركة التي تعود إلى حقبة الثمانينيات والتي أصبحت أشكالًا لفورتنايت على مر السنين. 
 

وكانت مديرة تطوير المنتجات بشركة مايكروسوفت، كاثرين جلوكستين" : قد قالت  "إن لعبة القتال الشهيرة التابعة لشركة Epic Games، ستكون أول لعبة مجانية متاحة عبر الخدمة السحابية Xbox Cloud Gaming، في 26 دولة.

لعبة فورتنايت Fortnite أداة Robocop متجر Fortnite أداة ED العاب الفيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

1.8 مليار جنيه.. ليفربول يغري محمد صلاح بعرض خرافي لتجديد عقده

الجنيه الذهب يسجل 8920 جنيها .. أسعار الجرام فى الأسواق اليوم السبت

في أفضل أيام الدنيا| أسطورة الكاميرون يعلن اسلامه داخل مسجد شهير| فيديو

أخبار الرياضة| الوداد يتأهل إلى نهائي إفريقيا .. وأسطورة الكاميرون يُعلن إسلامه

تشييع جثامين إعلامى وزوجته ونجليه فى مشهد جنائزى مهيب بالدقهلية .. فيديو وصور

ياسمين صبري تبدأ تصوير فيلم صقر المحروسة مع أحمد عز يوليو المقبل

عادل إمام يفاجئ ابنة سعيد صالح باتصال تليفوني.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

اعتراف خطير.. زعيم كوريا الشمالية يعلن انتشار كورونا ببلاده وتسببه بكارثة كبرى

آخر وقت لصيام الست أيام البيض .. أحكام مهمة للمسلم

الشكاوى الحكومية تحل مشكلات الكهرباء وحياة كريمة والعاملين بالجهاز الإداري

وزير النقل: دراسة إنشاء منطقة لوجستية وميناء جاف في توشكى 

لعبة فورتنايت تتيح النسخة الأصلية من أداة Robocop داخل متجرها

البابا تواضروس مهنئا بن زايد برئاسة الإمارات: يسير على درب والده في البناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يفكر في الريال ولن يحتفل بالفوز.. ليفربول يسعى لتحقيق الكأس الثامن على حساب تشيلسي

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

المحيط يقتلع منزلًا من مكانه وسط فيضانات مدمرة في أمريكا| شاهد

معجزة.. باحثون ينجحون في إعادة إحياء عيون الموتى

فيديو

عصا تحت الجلد لمنع الحمل.. أغرب جريمة لـ طبيب مزيف في فنزويلا.. فيديو جراف

تأثير مادة الفلورسين.. تفاصيل جديدة في قضية مارينا صلاح.. فيديوجراف

أجمل فنانة مصرية.. لماذا اعتزلت جيهان نصر الفن رغم نجاحاتها المتتالية؟ فيديوجراف

قلدت ضحكة نبيلة عبيد..انتصار: اتمنى إعادة تقديم فيلمي الوحل ورابعة العدوية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ