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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. عروسة قط ياسمين عبد العزيز الأغلى في العالم

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة لقطة وهي “عروسة قطها ببوس” الذي ينتمي لاغلى فصيل قطط في العالم.

 

نشرت ياسمين عبد العزيز، الصورة من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام” وعلقت قائلة: “ عروسة ببوس”.

صورة القطة

يذكر أن شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو طريف عن زوجها الفنان أحمد العوضي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر في الفيديو صورة أحمد العوضي وهو جالس، وظهر صوت في الفيديو من تحديات “تيك توك” قائلًا: “وحياة النبي محمد دا هيجبلي جلطة، محد هيجبلي جلطة غير ده”، ليرد أحمد العوضي معلقًا علي الفيديو بأشكال وجوه ضاحكة.

وعلق عدد من نجوم الوسط الفني علي فيديو ياسمين عبد العزيز، كالاتي:

كتبت الفنانة غادة عبد الرازق: “والله دة اطيب واجدع خلق الله، ربنا يكرمكم دائمآ يارب العالمين”.

بينما علقت المطربة أمينة: “الراجل فى حاله أهو”.
وحققت ياسمين عبد العزيز نجاحا كبيرا في رمضان 2022 من خلال إعلانها التليفزيوني لصالح إحدى شركات المحمول، مع كريم محمود عبدالعزيز.

ياسمين عبد العزيز الفنانة ياسمين عبد العزيز أحمد العوضى العوضي غادة عبد الرازق

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